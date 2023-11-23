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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعويض لـ عمرو أديب.. دعوى قضائية جديدة ضد محمد رمضان بتهمة السب والقذف

صدى البلد

تنظر بعد قليل المحكمة المختصة، جلسة قضية التعويض المرفوعة من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد صدور حكم جنائي نهائي ضد الفنان محمد رمضان بغرامة 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

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دعوى عمرو أديب ضد محمد رمضان

وفى وقت سابق، تقدم محامي الإعلامي عمرو أديب بطلب تعويض عما أصاب موكله من أضرار أدبية عقب صدور حكم نهائي ضد الفنان محمد رمضان بتغريمه 300 ألف جنيه، بتهمة السب والقذف.

عمرو أديب

 

وكشفت الحقيقات في قضية اتهام الفنان محمد رمضان بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، عن تعمد الفنان إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

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