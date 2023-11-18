قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف عمرو أديب

أصدرت محكمة جنح العجوزة، في جلستها المنعقدة اليوم، قرارها، بإحالة دعوى ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، إلى المحكمة المختصة (المحكمة الاقتصادية)؛ لعدم الاختصاص.

وقال طارق جميل سعيد، محامي الإعلامي عمرو أديب، إن موكله تقدم بدعوى قضائية ضد مرتضى منصور، يتهمه فيها بالسب والقذف والإساءة لموكله بألفاظ خارجة.

وأضاف طارق جميل سعيد محامي الإعلامي عمرو أديب، أن مرتضى منصور تناول عمرو أديب بعبارات تمس السمعة والعرض، لذلك توجهنا لمكتب النائب العام، وأقمنا جنحة مباشرة، ونظرت أمام جنح أكتوبر، ونظرًا لعدم الاختصاص؛ تم تحديدها أمام جنح العجوزة.

محاكمة مرتضى منصور

كما تستأنف الدائرة الثالثة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية، نظر القضيتين أرقام 1208 و1228 لسنة 2023 جنح مالية القاهرة، المرفوعتان من النيابة العامة، بناء على شكوى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمد عثمان المحامي بالنقض المستشار القانوني للنادي الأهلي، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق؛ لأنه فى يوم 2022/8/22، تعدى عليهما بالقذف والسب، وتعمد إزعاجهما، وأساء استعمال أجهزة الاتصالات؛ من خلال مداخلتين تليفزيونيتين، الأولى ببرنامج زملكاوي، المذاع على قناة نادي الزمالك، والثانية من خلال برنامج البلدوزر المذاع على قناة الشمس.

وكانت المحكمة المختصة قد رفضت طلب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، برد هيئة محكمة في تلك القضيتين.

أخبار مرتضى منصور منذ ساعة

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من ممدوح عباس، والتي حملت الرقم 10498 لسنة 2023 ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق بتهمة السب والقذف؛ لإحضار شهادة من محكمة النقض، في دعوى المخاصمة المرفوعة على نفس القاضي، حسب ما ذكره دفاع مرتضى منصور.

مرتضى منصور

وفي سياق منفصل قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، في وقت سابق، تأجيل أولى جلسات قضيتين جديدتين ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف رجل الأعمال ممدوح عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نتيجة الحكم في قضية مرتضى منصور

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، تأجيل الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد رئيس الزمالك بدفع مبلغ 2 مليون جنيه مصري لشطب عضويته من نادي الزمالك.

واختصمت الدعوى، كلا من: وزير الرياضة ومدير الهيئات الرياضية بمديرية رياضة الجيزة ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بصفاتهم القانونية.

حكم المحكمة الاقتصادية في قضية مرتضى منصور

وأوضح مقيم الدعوى، أنه كان يرأس نادي الزمالك لفترات متعددة، منتخبا تارة، ومعينا تارة أخرى؛ لما وجدت فيه الدولة القدرة على قيادة النادي، وكانت المفاجأة، أنه تعرض للتنكيل من رئيس النادي الجديد؛ فور توليه رئاسة النادي، وأعلن عن شطب اسمه من عضوية النادي، وحذف صورته من قائمة رؤساء النادي.