ضياء رشوان : هدنة غزة من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ غدا الجمعة

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن ما يتم التشاور حوله حاليا هو الإجراءات التنفيذية التفصيلية المطلوب تطبيقها والالتزام بها من طرفي اتفاق الهدنة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات:" من المتوقع وفقا لمسار هذه الاتصالات والمشاورات المصرية أن تدخل الهدنة بكل شروطها حيز التنفيذ غدا الجمعة".

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات : الاتصالات والمشاورات المصرية مستمرة مع كل الأطراف بخصوص الهدنة المتفق على سريانها في قطاع غزة ".

وفي وقت سابق أكد مصدر مصري مسئول لقناة “القاهرة الإخبارية”، استمرار المحادثات والاتصالات بين مصر وقطر والولايات المتحدة لسرعة البدء في الهدنة في قطاع غزة.

كما أكد مصدر مسئول لـ"القاهرة الإخبارية"، أن مصر تعقد اتصالات مع جميع الأطراف للاتفاق على الإجراءات التنفيذية لاتفاق الهدنة.