ملابس البحر.. هيدي كرم تثير ضجة في أحدث ظهور| شاهد

نشرت الفنانة هيدي كرم، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت هيدي كرم، مرتديه مايوه بألوان صيفية مبهجه مع قميص أنيق وبسيط باللون الأبيض ليكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت هيدي كرم، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها، ووضعت نظارة شمسية انيقة لاكمال اللوك

كما اختارت هيدي كرم، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور هيدي كرم