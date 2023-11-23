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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملابس البحر.. هيدي كرم تثير ضجة في أحدث ظهور| شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة هيدي كرم، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

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فستان لافت.. دنيا المصري تستعرض جمالها في إطلالة جديدة| شاهد

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فستان لافت.. مي حلمي تستعرض جمالها | شاهد

وتألقت هيدي كرم، مرتديه مايوه بألوان صيفية مبهجه مع قميص أنيق وبسيط باللون الأبيض ليكشف عن جمالها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت هيدي كرم، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها،  ووضعت نظارة شمسية انيقة لاكمال اللوك 

كما اختارت هيدي كرم، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور هيدي كرم

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