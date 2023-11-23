فستان لافت.. مي حلمي تستعرض جمالها | شاهد

نشرت الإعلامية مي حلمي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت مي حلمي، مرتديه فستان أنيق ولافت باللون البيج ونسقت معه كارديجان باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت مي حلمي، في الماكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم، واختارت نظارة شمسية باللون الاسود لتكشف جمالها.

كما اختارت مي حلمي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور مي حلمي