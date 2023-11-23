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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بشرى سارة.. زيادة بأثر رجعي لأصحاب المعاشات | تفاصيل

صدى البلد

زيادة المعاشات أحد الأمور التي يتمناها الكثيرون من مستحقيه، خاصة هؤلاء الذين خرجوا على المعاش المبكر في الفترة من 2009 حتى 31 ديسمبر 2019، حتى حانت اللحظة الحاسمة وهم على موعد مع زيادة كبيرة منتظرة في المعاشات… 

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زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات المبكرة 

كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت بحكم تاريخي، يقضي بدعم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون 130 لسنة 2009 مع سقوط الجدول التاسع المنظم له ويخص المعاش المبكر منذ 12 يونيو 2009 وحتى 31 ديسمبر 2019م.

بعد حكم المحكمة الدستورية لصالح مستحقي المعاش المبكر تساءل أصحابها عن قيمة الزيادة والتي استحقوها بموجب حكم قضائي واجب النفاذ، ومن المقرر أن تتم تسوية المعاش للذين خرجوا على المعاش المبكر في الفترة ما بين 11 يونيو 2009 إلى صدور القانون الجديد الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي وضع شروطًا جديدة خاصة بالخروج على المعاش المبكر.

كما يتم تسوية المعاشات لأصحاب المعاشات الذين استقالوا في الفترة من 11 يونيو 2009 إلى تاريخ تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا. 

المستفيدون من زيادة المعاش المبكر

يستفيد من زيادة المعاش المبكر أكثر من مليون ونصف من الذين خرجوا معاش مبكر خلال تلك الفترة التي جاءت ما بين يونيو 2009 إلى 31 ديسمبر 2019م، وجاءت اشتراطات المعاش المبكر في القانون الجديد والذي بدأ تطبيقه بداية من 1 يناير 2020 كالآتي: 

  • يجب انتهاء خدمة أو عمل الموظف بوصوله إلى سن الستين، وأن يكون قد وصل إلى مدد الاشتراك التأميني التي حددها قانون المعاشات والتي تصل إلى 20 سنة فعلية وذلك لمدة 5 سنوات من إصدار القانون، وبعد مرور 5 سنوات من إصدار القانون أي في 2025.
  • بات الاشتراك التأميني شرطًا أساسيًا ورهن طلب العامل أو الموظف الخروج على المعاش المبكر أو الاستقالة من العمل والحصول على معاش، فحال لم يكمل الموظف مدد الاشتراك التأميني فلا يحق له الحصول على المعاش إن استقال حتى يبلغ سن الستين أو سن المعاش القانوني.

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 سميًا

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة لـ أكثر من 11 مليون مواطن بالدولة في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن زيادة قيمة العلاوة الاستثنائية، التي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صرفها لـ أصحاب المعاشات، نظرًا للظروف الاقتصادية الأصعبة، وارتفاع الأسعار، التي تشهده البلد خلال هذه الفترة، حيث أصبحت قيمة العلاوة الاستثنائية بعد الزيادة الجديدة 600 جنيه.

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