مش هتدفع فواتير كهرباء تاني.. بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة| تفاصيل

تعتبر الكهرباء داخل المنازل في عصرنا الحالي، أحد أهم الأساسيات المنزلية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهي الخدمة التي توفرها الحكومة من خلال شركات متخصصة، مقابل فواتير شهرية، ومع دخول عصر التكنولوجيا والتحول الرقمي أعلنت وزارة الكهرباء عن خطوة نوعية لتحسين الكفاءة والتوفير بإستغلال التحول الرقمي..

إلغاء الفواتير الورقية والاعتماد على التطبيقات الإلكترونية

أعلنت وزارة الكهرباء في خطوة نوعية تستهدف تحسين الكفاءة والتوفير، وذلك من خلال تطبيق جديد يعزز التحول الرقمي في قطاع الطاقة والكهرباء، حيث يلغي هذا التطبيق استخدام الفواتير الورقية التقليدية لتسديد الفواتير والاعتماد على التطبيقات الإلكترونية ومكائن الدفع الإلكتروني.

تسعى الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الكهرباء لتبني التحول الرقمي، حيث أصبحت شركات توزيع الكهرباء مجهزة الآن بمكائن تعرض قيمة استهلاك الكهرباء شهريًا.

يهدف تحويل دفع فواتير الكهرباء من الفواتير الورقية إلى الإلكترونية إلى توفير كبير في التكاليف والموارد، التي من المتوقع أن توفر الكثير من الجهد والوقت للمواطنين، حيث يمكنهم بكل سهولة الدفع عبر تطبيقات الكترونية أو مكائن الدفع في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى توزيع الفواتير.

تحويل العدادات القديمة إلى رقمية

تعمل وزارة الكهرباء في الوقت الحالي على خطة تطبيق تحويل العدادات القديمة إلى رقمية وذلك من خلال استخدام عدادات مسبقة الدفع، حيث تتطلع الوزارة خلال السنوات العشر القادمة لتحقيق هذه الخطة في مرحلتها الأخيرة، الأمر الذي يعكس توقعات ناجحة لتبني هذا النظام بشكل فعال، من خلال استبدال الفواتير الورقية بالدفع الإلكروني.

يعتبر التحويل الإلكتروني لدفع الفواتير خطوة إيجابية نحو تبني التكنولوجيا وتحسين تجربة الدفع للمواطنين، وتحقيق للكفاءة في استهلاك الموارد وتوفير الوقت والجهد للجميع.

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