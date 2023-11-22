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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الشهر الجاي| 5 أيام إجازة متواصلة للطلاب والمعلمين بجميع المحافظات.. ما السبب؟

صدى البلد

تعتبر الإجازات هي أكثر الأمور التي يتسائل عنها الجميع، خاصة الطلاب والموظفين، وخلال الساعات القليلة الماضية تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اخبار عن وجود عطله لطلاب المدارس والمعلمين في كافة المحافظات لمدة تصل إلى 5 أيام، فما تفاصيل الأمر.. 

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إجازة للطلاب والمدرسين الشهر المقبل

أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابًا إلى المديريات التعليمية تضمن حصول الطلاب في المدارس التي تتحول إلى لجان انتخابية على إجازة من الحضور خلال أيام الإقتراع 10 و 11 و 12 ديسمبر القادم، وذلك حسب دعوة الهيئة الوطنية للإنتخابات، وفقًا للجدول الزمني لانتخابات المصريين بالداخل.

ومن المفترض أن يحدث نفس الأمر في حالة إعادة الإنتخابات التي تجري فيها عملية الانتخاب أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقين 8 و 9 و 10 من يناير للعام القادم 2024م، وفقًا لخطاب وزارة التربية والتعليم إلى المديريات التعليمية.

من المتوقع ان يتم تجهيز المدارس التي سيتم بها عملية الإقتراع وإخلائها من أي عملية تعليمية أو خلافه أثناء أيام الإقتراع بتلك المدارس، وذلك يعني عدم حضور الطلاب والمعلمين إلى المدارس التي يتم إنشاء لجان انتخابية بها.

الإجازة تصل إلى 5 أيام ببعض المحافظات 

أفادت وزارة التربية والتعليم في خطابها، أن المحافظات التي تكون بداية الأسبوع الدراسي فيها يوم الأحد ( أي تلك التي يكون يوم السبت فيها عطلة) سيحصل طلابها على إجازة خمسة أيام متواصله، وهي محافظات: 

«القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الغربية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، السويس، البحر الاحمر، الوادي الجديد، جنوب سيناء، مرسى مطروح».

أما المحافظات الأخرى سيتغيب طلابها 3 أيام فقط، وهي فترة الإقتراع في مدارسهم، وذلك لأنه يذهبون للمدارس يوم السبت، وتلك المحافظات هي: « الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، كفر الشيخ، البحيرة، الإسماعيلية.

حقيقة تأجيل امتحانات شهر نوفمبر لبعد الإنتخابات الرئاسية 

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما هو متداول بشأن تأجيل امتحانات شهر نوفمبر في المدارس لبعد الانتخابات الرئاسية.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، أن الوزارة لم تصدر أي قرارات أو تعليمات رسمية للمدارس تنص على تأجيل امتحانات شهر نوفمبر لبعد الانتخابات الرئاسية.

وقال المصدر إن امتحانات شهر نوفمبر في موعدها المحدد دون تأجيل، محذرا من الانسياق وراء الشائعات التي تحاول دائما إرباك الطلاب وقت الامتحانات، مشددا على أن أي قرارات لا بد أن تتم معرفتها من خلال البيانات الرسمية فقط بعيدا عن أي رسائل أو منشورات غير رسمية على السوشيال ميديا.

وأشار المصدر إلى أن جداول مواعيد امتحانات شهر نوفمبر  تضعها وتعلنها المديريات والإدارات التعليمية والمدارس وفقا لظروف كل محافظة.

وأشار المصدر إلى أنه بشأن الانتخابات الرئاسية، فقد اكتفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال خطاب رسمي عاجل لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن الانتخابات الرئاسية.

وأوضح المصدر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شددت على مديري مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات مصر، خلال هذا الخطاب الرسمي، على ضرورة تجهيز المدارس التي سيتم عملية الاقتراع بها في الانتخابات الرئاسية وإخلائها من اي عملية تعليمية خلال أيام الاقتراع.

وقال المصدر: “طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال خطابها للمديريات، بأن يقوم مديرو مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بالتنسيق مع المحافظين للوصول إلى أعلى مستوى أداء في هذا الشأن”.

وأصدر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة 10 و11 و12 ديسمبر 2023، وفي حالة الإعادة تجرى إعادة الانتخابات الرئاسية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقة 8 و9 و10 يناير 2024.

اجازة أيام الإقتراع ديسمبر الهيئة الوطنية للانتخابات فترة الإقتراع

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