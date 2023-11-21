عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وصلت للمباحث| خناقة مها أحمد وفادي خفاجة على تيك توك.. القصة كاملة

صدى البلد

احتل الخلاف بين الفنانة مها أحمد والفنان الشاب فادي خفاجة، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث جوجل، خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة وأن الخلاف تخطى كونه مشادة كلاميه عبر منصات السوشيال ميديا ووصل إلى أقسام الشرطة.

txt

بسبب ودانه| قصة تنمر فنان شهير على أحمد حلمي.. كيف رد ؟

txt

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

القصة الكاملة لخناقة مها أحمد وفادي خفاجة على تيك توك

بدأت القصة عندما ظهرت الفنانة مها أحمد في إحدى فيديوهات البث المباشر «لايف» عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «تيك توك» مع الفنان الشاب فادي خفاجة، وأظهر مقطع الفيديو الذي تم بثه بشكل مباشر، خروج مها أحمد عن النص وقامت بسب عدد من متابعيها الذين تطاولوا عليها بألفاظ بذيئة، حيث اعترض البعض على وجودها من الأساس على التطبيق ومشاركتها في التحديات عليه.

ردت مها أحمد على متابعيها الذين رفضوا وجودها عبر تطبيق تيك توك قائلة: 

« ياخدمات بطلوا كفاية، أي خدامة هتفتح بوقها بالشبشب وأنا قعدتي دي علشان المصلحة واحدة، إحنا عملنا اللي علينا ورينا أخركم إيه»، ثم طلب من فادي خفاجة غلق التعليقات وهاجمته بسبب هجوم العديد من مستخدمي التطبيق عليها.

خرج الفنان الشاب فادي خفاجة بعد ذلك في مقطع فيديو بث مباشر «لايف»، عقب لايف مها أحمد، موجهًا سالة لشخص مجهول، إذ قال خلال الفيديو: 

« إنتي فين ياللي جوزك دكتور؟، إنتي عملتي إيه في حياتك؟، إنتي معملتيش حاجة خالص، ولا اشتغلتي، وعمالة تقولي أنا ابني مع كل الاحترام والتقدير على راسي، بس انتي بتاجري بيه».

تصاعد الخلاف بين مها أحمد وفادي خفاجة إلى المباحث 

لم يقتصر الخلاف بين الفنانة مها أحمد والفنان الشاب فادي خفاجة لمجرد هجوم متبادل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بل تجاوز الأمر ليصل إلى أقسام الشرطة، حيث حررت مها أحمد محضرًا رسميًا بقسم تكنولوجيا المعلومات بالجيزة، تضررت فيه من فادي خفاجة، مستخدم حساب على تطبيق «تيك توك»، وأخرى تُدعى شيماء مستخدمة تيك توك أيضًا، لقيامهم بنشر فيديوهات وعمل بث مباشر يظهر فيها الإثنين ويتحدثا بعبارات تتضمن سب وقذف وتشهير وإساءة سمعة، وإظهار محادثة بينها وبين المشكو في حقهما دون أخذ إذن منها.

مها أحمد فادي خفاجة تيك توك لايف قسم تكنولوجيا المعلومات بالجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

أمن دولة.. تصريحات تاريخية لرئيس مجلس النواب عن موقف السيسي ومصر بشأن القضية الفلسطينية| وهذا موقف القانون المصري من التهجير

نداء عاجل من حزب الله اللبناني للدول الغربية

متبقي أقل من 10 أمتار.. خبير يكشف مفاجأة حول سعة سد النهضة

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

خلاف بين جمال علام وحازم إمام بشأن اعتذار ثلاثي المنتخب

بعد التقلبات الحادة والأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم

ترشيحاتنا

بالأسماء.. الداخلية توافق على تجنيس 21 مصريا بجنسيات أجنبية

مقتل سيدة مسنة في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

بعد إثارة إسرائيل مشروع غزة الكبرى مجددًا.. مصر تثبت ثقلها في المنطقة

وصلت للمباحث| خناقة مها أحمد وفادي خفاجة على تيك توك.. القصة كاملة

بداية عودة "نجوم الجوزاء" لسماء المساء.. ظاهرة مميزة

الخطيب يغادر إلى الإمارات لاستكمال جلساته العلاجية.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلق فى الحواجب والاندر أرم وحلاقة على الزيرو| صدمة بنات النجوم.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا .. وابنه رانيا يوسف تضيئ الشموع بالكنيسة ولينا الفيشاوي تظهر بالصليب

بزيادة 22 ألف|سعر الجنيه الذهب والسبيكة اليوم.. وقفزة في عيار 21

ذكرى وفاتها الثانية.. أسرار زيجات سهير البابلي الخمسة ولقائها بالشعرواى

فرمان جديد من الكاف| مفاجأة بشأن قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

فيديو

صاحبة فيديوهات الساحل الشرير.. تفاصيل القبض على الراقصة حورية / فيديو جراف

منذ 70 عامًا.. مقطع فيديو لمطعم يثير الجدل عبر تطبيق التيك توك

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ