وصلت للمباحث| خناقة مها أحمد وفادي خفاجة على تيك توك.. القصة كاملة

احتل الخلاف بين الفنانة مها أحمد والفنان الشاب فادي خفاجة، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث جوجل، خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة وأن الخلاف تخطى كونه مشادة كلاميه عبر منصات السوشيال ميديا ووصل إلى أقسام الشرطة.

القصة الكاملة لخناقة مها أحمد وفادي خفاجة على تيك توك

بدأت القصة عندما ظهرت الفنانة مها أحمد في إحدى فيديوهات البث المباشر «لايف» عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «تيك توك» مع الفنان الشاب فادي خفاجة، وأظهر مقطع الفيديو الذي تم بثه بشكل مباشر، خروج مها أحمد عن النص وقامت بسب عدد من متابعيها الذين تطاولوا عليها بألفاظ بذيئة، حيث اعترض البعض على وجودها من الأساس على التطبيق ومشاركتها في التحديات عليه.

ردت مها أحمد على متابعيها الذين رفضوا وجودها عبر تطبيق تيك توك قائلة:

« ياخدمات بطلوا كفاية، أي خدامة هتفتح بوقها بالشبشب وأنا قعدتي دي علشان المصلحة واحدة، إحنا عملنا اللي علينا ورينا أخركم إيه»، ثم طلب من فادي خفاجة غلق التعليقات وهاجمته بسبب هجوم العديد من مستخدمي التطبيق عليها.

خرج الفنان الشاب فادي خفاجة بعد ذلك في مقطع فيديو بث مباشر «لايف»، عقب لايف مها أحمد، موجهًا سالة لشخص مجهول، إذ قال خلال الفيديو:

« إنتي فين ياللي جوزك دكتور؟، إنتي عملتي إيه في حياتك؟، إنتي معملتيش حاجة خالص، ولا اشتغلتي، وعمالة تقولي أنا ابني مع كل الاحترام والتقدير على راسي، بس انتي بتاجري بيه».

تصاعد الخلاف بين مها أحمد وفادي خفاجة إلى المباحث

لم يقتصر الخلاف بين الفنانة مها أحمد والفنان الشاب فادي خفاجة لمجرد هجوم متبادل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بل تجاوز الأمر ليصل إلى أقسام الشرطة، حيث حررت مها أحمد محضرًا رسميًا بقسم تكنولوجيا المعلومات بالجيزة، تضررت فيه من فادي خفاجة، مستخدم حساب على تطبيق «تيك توك»، وأخرى تُدعى شيماء مستخدمة تيك توك أيضًا، لقيامهم بنشر فيديوهات وعمل بث مباشر يظهر فيها الإثنين ويتحدثا بعبارات تتضمن سب وقذف وتشهير وإساءة سمعة، وإظهار محادثة بينها وبين المشكو في حقهما دون أخذ إذن منها.