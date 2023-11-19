بسبب ودانه| قصة تنمر فنان شهير على أحمد حلمي.. كيف رد ؟

واحدًا من أكثر الفنانين قبولاً بين جمهور السينما والدراما المصرية، هو الفنان أحمد حلمي الذي يتميز بخفة دم وحضور مميز على الشاشة، خاصة وأنه يتحدث أمام الكاميرا بلباقه وحكمة كبيرة، حتى عندما تعرض للتنمر بسبب أذنه.. ما القصة؟

قصة تنمر فنان شهير على أحمد حلمي

بينما كان الفنان أحمد حلمي، في المرحلة الإعدادية، اعتاد النوم بعد ثني أذنه تحت رأسه، الأمر الذي تسبب في تغير حجم الأذن وباتت هناك واحدة أكبر من الأخرى بصوة لافته جعتله يقع ضحيه للتنمر من البعض، حتى نال منه أحد الفنانين المشاهير.

كان أحمد حلمي يحضر حفل زفاف أبنة خالته، الذي أُقيم على إحدى المراكب، وكان من ضمن الحضور فنان شهير - لم يذكر اسمه-، وببراءة الأطفال ذهب مع أصدقاءه لرؤيته وظلوا يضحكون، لكنه فوجئ بتنمر هذا الفنان عليه مخاطبًا صديقه قائلاً « الحق ميكي ماوس»، في سخرية من حجم أذنه المختلف والكبير، الأمر الذي أثر بالسلب على نفسيتة أحمد حلمي كثيرًا.

رد فعل أحمد حلمي على التنمر عليه

بعد صدمة أحمد حلمي بتنمر الفنان الشهير عليه بسبب أذنه وتشبيهه بـ ميكي ماوس، شعر بحزن كبيرر في قلبه، ولم ينسى مطلقًا هذا الموقف، إلا أنه لم يذكر هذا الفنان بما فعل به قبل سنوات عندما قابله في وقت لاحق، لكنه قرر في نفسه أن يُقابل الجميع بالحب حتى يترك ذكرى طيبة لديهم ولا يتعرض أحد لما تعرض هو له.