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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الطماطم أرخص سلعة في الأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

صدى البلد

تعتبر الطماطم أحد أهم الخضراوات التي لا يخلو منها أي منزل، فهي إحدى الخضراوات التي تدخل في أغلب أنواع الطعام، الأمر الذي سبب استياء جميع المواطنين بعد ارتفاع أسعارها بشكل كبير عما كانت في السابق، إلا أن الطماطم فجرت مفاجأة وانخفض سعرها بنسبة 70% عما كانت في الشهر الماضي.

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سعر الطماطم ينخفض لأكثر من 70%

انخفض سعر الكيلو من الطماطم في الأيام القليلة الماضية في أسواق الجملة بنسبة 70% عما كان في الشهر الماضي، وذلك بسبب زيادة المعروض منها لارتفاع درجات الحرارة في الأيام الماضية، وسرعة نضجها.

يسبب ارتفاع درجات الحرارة تقارب نضج عروات الطماطم في المحافظات المختلفة، ما يزيد من المعروض منها مقابل الطلب، ما ينتج عنه انخفاض أسعارها، حيث تداخل إنتاج العروة الخريفية مع الشتوية، ما يجعل هذا التوقيت هو الأنسب لتخزين الطماطم على هيئة صلصة أو مجففة لاستخدامها في فترات ارتفاع أسعارها.

أسعار الطماطم في الأسواق

بعد ما انخفض سعر الكيلو من الطماطم لأكثر من 70% عما كان في الشهر الماضي، بلغ سعرها في أسواق الجملة إلى 5 جنيهات بانخفاض 10 جنيهات عن أسعارها خلال الشهر الماضي.

سعر الطماطم قد انخفض بالفعل لجملة الخضراوات خلال تعاملات الأحد 12 نوفمبر 2023، ليتراوح سعر كيلو الطماطم من 5 إلى 8 جنيهات، مسجلة انخفاضًا بنحو جنيهين.

وانخفض أيضا سعر الطماطم في السلاسل الغذائية الكبرى والمحال التجارية، حيث بلغ سعر الطماطم نحو 7.50 جنيه لوزن النصف كيلو، سعر الطماطم مافا نحو 28 جنيهًا لوزن 500 جرام، سعر الطماطم شيري نحو 54 جنيهًا لوزن النصف كيلو، ربع كيلو الطماطم شيري مافا بسعر 71 جنيهًا، سعر كيلو الطماطم شيري نحو 108 جنيهات.

وفي بعض السلاسل الغذائية الكبرى؛ سجلت سعر كيلو الطماطم البلدي نحو 14 جنيهًا، سعر الطماطم فاخرة أورجانيك وزن 750 جرامًا نحو 33 جنيهًا، سعر الطماطم درجة أولى نحو 14 جنيهًا لوزن نصف الكيلو.

ورصدت وحدة البحوث في الغرفة التجارية بالقاهرة، في أكتوبر 2023 بدء انخفاض ملحوظ فى أسعار البصل والطماطم في الأسواق خلال الفترة الحالية بنسبة تصل إلى 10 %، حيث انخفضت أسعار الطماطم بصورة ملحوظة من مستويات 12 و 15 جنيها إلى مستوى من 7 إلى 10 جنيهات وانخفض البصل إلى 20 جنيها مقابل 25 جنيها.

الطماطم سعر الطماطم تخزين الطماطم أسواق الجملة الغرفة التجارية بالقاهرة

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