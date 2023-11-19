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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

صدى البلد

شهدت أسعار العملة تضاربًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، حيث شهدت ارتفاعات غير مسبوقة في بعض العملات على رأسها الدولار، الذي سبب ارتفاع قيمته مقابل الجنيه المصري، ارتفاع أسعار الكثير من السلع، ما أثار استياء الكثير من المواطنين المصريين، إلا أنه وخلال الساعات القليلة الماضية فجر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مفاجأة موعد انتهاء أزمة العملة في مصر.

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رئيس الوزراء يكشف رسميًا موعد انتهاء أزمة العملة

تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتشجيع القطاع الخاص، وتنمية الصناعة المصرية، وهو الأمر الذي يُنعش بدوره الاقتصاد المصري، إذ أكد الدكتور مصطفى مدبولي على تذليل كل العقبات أمام المستثمرين وتقديم الدعم اللازمة لهم لكسر الأزمة الاقتصادية، موجهًا حديثه إلى  رجال الصناعة المصريين - على هامش جولته في 10 مصانع جديدة، أمس السبت، في مدينتي العبور والعاشر من رمضان، قائلاً: 

«أوجه كلامي لكل رجال الصناعة المصريين، بأن أزمة العملة عابرة وهتخلص في فترة بسيطة، وشغلنا الشاغل الصناعة وكيفية تغيير معادلتنا وأن تكون صادرتنا أكبر من واردتنا وكل مصنع بيطلع يقلل من فاتورة الاستيراد.. والدرس الذي تم تعلمه من الأزمة الاقتصادية والعالمية السابقة إننا كدولة لابد أن نعتمد على مقدراتنا وإنتاجنا بأكبر قدر ممكن».

قطاع الصناعة هو الأمل الذي نعمل عليه 

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي - على هامش جولته بعدد من المصانع الجديدة- أن مصر تمتلك البنية الأساسية والموارد البشرية المؤهلة والمدربة، إلى جانب دعم الدولة بكل الحوافز والإمكانيات ذلك القطاع الهام، مشددًا على أهمية قطاع الصناعة، وأنه لا سبيل لمصر لتحقيق النمو الاقتصادي إلا أن يمثل قطاع الصناعة الأولوية الأولى للحكومة والدولة، التي تدعم كل القطاعات.

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه من أجل توسيع قطاع الصناعة وزيادة مساهمته، لابد من دخول استثمارات جديدة، مختتمًا حديثه بأن قطاع الصناعة هو الأمل الذي نعمل عليه اليوم.

مفيش سوق سوداء تاني 

ووفقًا لمراقبين، من المتوقع أن تؤثر إجراءات الحكومة المتوقعة بعد تصريحات رئيس الوزراء، بشأن انتهاء أزمة العملة، على حركة السوق الموازية ( السوق السوداء ) والتي بدأت تتقلص حتى تقارب على الاختفاء.

وبعد إجراءات الحكومة المتوقعة لضبط سعر الصرف بالتزامن مع مبادرات البنك المركزي لانتعاش الصادرات المصرية وعدد من الحزم الدولارية الواردة، تصبح السوق السوداء في حكم العدم خلال أيام وجيزة، مع توافر العملة الخضراء بالأسواق.

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