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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مفاجآت بأسعار الذهب والدولار.. وتفاصيل عن حالة الطقس| أخبار تهمك

الذهب والدولار والأرصاد
الذهب والدولار والأرصاد

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد  19-11-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 19 نوفمبر
 

قدّمت الإعلامية فرح سعيد، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 19 نوفمبر 2023 في القاهرة والمحافظات.

 

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد :
 

العظمى الصغرى
القاهرة 24 - 16
الإسكندرية 22- 18
الإسماعيلية 23- 16
الغردقة 31 - 16
أسوان 31 - 17
سوهاج 28 - 13
المنيا 26 - 12

أسعار الذهب اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023.. وهذه هي قيمة عيار 

قدمت الإعلامية فرح سعيد خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 19-11-2023 .

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخير.

 

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3109 جنيهات للجرام.
 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2720 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2331 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 21760 جنيه

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 19نوفمبر |فيديو

الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم فرح سعيد ، اليوم السبت، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية و الأجنبية اليوم الأحد 19-11-2023.
 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 33.55 جنيه للبيع، و 33.43 جنيه للشراء

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.32 جنيه للبيع، و38.19 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.33 جنيه للبيع، و99.92 جنيه للشراء.

أسعار الذهب العملات الأجنبية والعربية جرام الذهب عيار 18 حالة الطقس حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

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