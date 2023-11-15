أسعار الذهب والدولار اليوم.. وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

أسعار الذهب.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء 15-11-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم.



سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3046 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2665 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2284 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 21320 جنيها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.18 جنيه للبيع، و 33.06 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.03 جنيه للبيع، و37.91 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.19 جنيه للبيع، و99.84 جنيه للشراء .

فيما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس و أبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى مابين 26 و27 درجة مئوية، لافتة إلى أن اليوم متوقع استمرار لفرص سقوط الأمطار في محافظات شمال البلاد ولكنها ستكون أقل حدة.



خريطة سقوط الأمطار



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الأمطار ستكون من خفيفة لـ متوسطة على بعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري منها البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، والسواحل الشمالية الشرقية دمياط وبورسعيد ورفح العريش وبعض المناطق من وسط سيناء ومدن القناة، وقد تمتد أمطار خفيفة لجنوب الوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الشبورة المائية قلت كثافتها مقارنة بالأيام الماضية، ولكنها مازالت موجودة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا في بعض الأماكن مثل وسط سيناء والمحافظات الشرقية؛ ولكنها غير مؤثرة على حركة المرور.



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن كثافة الشبورة المائية تختلف من يوم لثاني، ومتوقع استمرارها على مدار الأيام المقبلة.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء



العظمى الصغرى

القاهرة 27 - 19

الإسكندرية 26 - 18

الإسماعيلية 27 - 19

الغردقة 29 -19

أسوان 30 - 23

سوهاج 29 - 19

المنيا 27- 16