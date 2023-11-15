قدّمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلاً؛ ليصبح الطقس معتدلا ليلاً على أغلب الأنحاء في أوله، بينما يسود طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء



العظمى الصغرى

القاهرة 27 - 19

الإسكندرية 26 - 18

الإسماعيلية 27 - 19

الغردقة 29 -19

أسوان 30 - 23

سوهاج 29 - 19

المنيا 27- 16

