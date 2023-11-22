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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رحل عن عالمنا.. رحلة معاناة صلاح رمزي مع المرض لأكثر من عامين

صدى البلد

احتل خبر وفاة شقيق الفنان صلاح رمزي، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وسط حالة من الحزن الشديد والأسى بين عائلته ومحبيه، فمن هو وما رحلته مع المرض؟.

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وفاة صلاح رمزي 

أعلن الفنان شريف رمزي، خلال الساعات القليلة الماضية، وفاة شقيقه صلاح رمزي، بعد معاناة كبيرة مع المرض خلال العامين الماضيين، حيث كتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عبر خاصية الأستوري: 

« البقاء والدوام لله توفى إلى رحمة الله أخويا صلاح مزي أدعوا له»

تفاصيل الحالة الصحية لـ صلاح رمزي قبل وفاته

منذ أكثر من عامين، تعرض صلاح رمزي، شقيق الفنان شريف رمزي، لوعكة صحية شديدة، دخل على أثرها إلى العناية المركزة، وظل في غيبوبة طوال تلك المدة، وتطورت حالته الصحية حتى أصبحت حرجة، ففي 4 أغسطس عام 2022 كتب شريف عبر حسابه على انستجرام: 

«أخويا صلاح رمزي في حالة حرجة جدًا في المستشفى أرجو الدعاء»، موضحًا: «شقيقي صلاح متواجد في المستشفى منذ أيام لكن تطورات حالته الصحية غير جيدة، وحالته الصحية حرجة جدًا، وذلك نتيجة التهاب في أنسجة المخ أدخلته في غيبوبة والوضع لا يسمح بإجراء أي عملية جراحية في الوقت الحالية، وأرجو من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل».

وفي يوم 25 من نفس الشهر أشار شريف رمزي إلى تدهور الحالة الصحية لشقيقة وأنها أصبحت صعبة جدًا ومازال في الغيبوبة ويتنفس من خلال جهاز التنفس الصناعي، ومع مرور الوقت اعتاد شريف رمزي مطالبة متابعيه بالدعاء لشقيقه الذي يعاني من التهاب في أنسجة المخ بالشفاء

من هو صلاح رمزي؟

كان الراحل صلاح رمزي دائم البعد عن الأضواء، وذلك بسبب طبيعة عمله، إلا أنه كان يتمتع ببصمه ولمسات فنية، تاركًا خلفه رصيد من الأعمال الفنية، فكان منتجًا منفذًا، وهو شقيق الفنان شريف رمزي، ونجل المنتج الراحل محمد حسن رمزي، وعمته هدى رمزي.

 

وفاة صلاح رمزي شريف رمزي مواقع التواصل الاجتماعي الاستوري انستجرام

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