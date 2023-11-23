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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بدء صرفها اليوم.. احسب هتقبض كام بعد زيادة المرتبات الجديدة

صدى البلد

بدء اليوم الموافق 23 نوفمبر 2023 صرف مرتبات الشهر للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، والتي تتضمن الزيادة الجديدة للمرتبات برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه، والتي تم تطبيقها خلال شهر أكتوبر الماضي.. 

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مرتبات نوفمبر بالزيادة الجديدة 

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر الماضي، عن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء مُرفق إليه جدول الحد الأدنى للأجور 2023 للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وتم تطبيقها خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث أعلن الرئيس السيسي أنه تم زيادة الحد الأدنى للأجور ليُصبح 4 آلاف جنيه بدلاً من 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الإقتصادية، والتي يتم صرفها خلال هذا الشهر على النحو التالي:

  • مرتبات شهر نوفمبر 2023 للدرجة العالية أو ما يعادلها 9 آلاف جنيه
  • درجة المدير العام او ما يعادلها 8000 جنيه
  • الدرجة الأولى أو ما يعادلها 7 آلاف جنيه
  • الدرجة الثانية 6 آلاف جنيه
  • الدرجة الثالثة 5500 جنيه
  • الدرجة الرابعة 5 آلاف جنيه
  • الدرجة الخامسة 4500 جنيه
  • الدرجة السادسة 4 آلاف جنيه

أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر الجاري 

أتاحت وزارة المالية، للعاملين بقطاعات الدولة، بدءًا من اليوم 23 نوفمبر، عدة اماكن لصرف مرتبات الشهر منها: « فروع البنوك، فروع البريد المصري في أي محافظة، ماكينات الصرف الآلي ATM ».

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر

من المفترض أن يتم البدء في صرف مرتبات شهر نوفمبر الجاري 2023 للعاملين في قطاعات الدولة من اليوم الموافق 23 نوفمبر، ويستمر لمدة 3 أيام (  الخميس 23 - السبت 25 - الأحد 26 ) نوفمبر.

قرار زيادة الحد الأدنى للأجور

كان مجلس الوزراء قد حدد قيمة الحد الأدنى للأجور لكل الدرجات الوظيفية 2023 رسميًا بعد التوجيهات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي برفع الحد الأدنى للاجور ليُصبح 4 آلاف جنيه بدلاً من 3500 جنيه، وذلك ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بتطبيقها شاملة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي وزيادة العلاوة الاستثنائية ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.

 

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