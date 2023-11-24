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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مؤتمر حاشد للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة بالغربية..غدا

المرشح الرئاسي الدكتور
المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد

أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد عن تنظيم مؤتمر حاشد غدا السبت ٢٥ نوفمبر بمحافظة الغربية تنظمه اللجنة العامة للحزب بمحافظة الغربية برئاسة المهندس النائب حازم الجندي.

وقال عصام الصباحي ، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى الدكتور عبد السند يمامة أن المؤتمر هو الثالث ضمن مؤتمرات المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة ضمن سلسلة مؤتمرات تعقدها الحملة.

وأشار" الصباحي " إلى أن مؤتمر الحزب في أسيوط سوف يقام يوم ٣ من الشهر القادم وبعده مؤتمرين بالقاهرة والجيزة.

وأكد عيد هيكل المنسق العام للحملة الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة أن المؤتمر الثالث للدكتور عبدالسند يمامة سيقام بمدينة طنطا وسط حشد متوقع من أبناء الغربية.

وقال النائب حازم الجندي عضو الهيئة العليا للوفد ورئيس اللجنة العامة للوفد بالغربية ان المؤتمر سيقام بمركز المؤتمرات بجامعة طنطا.

ودعا "الجندي " جميع الوفديين بمختلف محافظات مصر وجميع أبناء محافظة الغربية لحضور المؤتمر لدعم مرشح الوفد الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة.

الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد الغربية النائب حازم الجندي أسيوط

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مؤتمر حاشد للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة بالغربية..غدا


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