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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

علماء روس في كوريا الشمالية بعد إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء

الفضاء
الفضاء

شهدت روسيا واقعة فريدة حيث وصلت طائرة عسكرية تحمل علماء إلى بيونج يانج بعد إطلاق قمر صناعي من كوريا الشمالية إلى الفضاء.

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وذكرت وسائل إعلام محلية  نقلا عن شركة رادار بوكس لتتبع الرحلات الجوية أن الطائرة العسكرية الروسية من طراز إليوشن إلـ-62، غادرت فلاديفوستوك بعد ظهر أمس الأربعاء، ووصلت إلى مطار سونان الدولي في بيونج يانج.


تشغيل القمر الاصطناعي لكوريا الشمالية
ولم يعرف سبب توجه الطائرة العسكرية الروسية إلى بيونج يانج ومن كان على متنها، غير أن ذلك أثار احتمال أن يكون مرتبطًا بتشغيل القمر الاصطناعي لكوريا الشمالية، حسب الوكالة.


إلى ذلك، قال بروس بينيت، كبير محللي الدفاع في مؤسسة البحث والتطوير الأمريكية "راند" لإذاعة آسيا الحرة الأمريكية إنه يرجح أن يكون على متن الطائرة علماء روس متخصصون في تشغيل القمر الاصطناعي.

وقد نقلت الإذاعة عن جوزيف ديمبسي الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، البريطاني في الشؤون الدولية، أن كوريا الشمالية ربما طلبت من روسيا المساعدة لتحسين جودة صور القمر الاصطناعي.

الفضاء علماء طائرة روسيا

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