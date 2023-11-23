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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ليست المياه.. سر ظهور الأرض باللون الأزرق من الفضاء

صدى البلد

يظن الكثير أن المياه هي سبب ظهور كوكب الأرض باللون الأزرق من الفضاء، لكن أخيرا تم الكشف عن سبب ظهور الكرة الأرضية باللون الأزرق من الفضاء.

ووفقا للجمعية الفلكية جدة، يرجع ذلك إلى تأثيرين رئيسيين. أولاً، يحدث تشتت رايلي عندما يتفاعل ضوء الشمس مع جزيئات الغاز في الغلاف الجوي للأرض.

ويؤدي هذا التشتت إلى انتشار الضوء الأزرق بشكل أكبر من الضوء الأحمر، مما يجعل السماء تبدو زرقاء أثناء النهار.

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ويلعب الماء دورًا هامًا في ظهور الكرة الأرضية باللون الأزرق. حيث أن حوالي 71% من سطح الأرض مغطى بالمياه، وتعمل جزيئات الماء على امتصاص الضوء الأزرق بشكل مفضّل. 

وعندما يتسلل ضوء الشمس إلى المحيطات، يتم امتصاص الضوء الأزرق بشكل كبير، مما يترك وراءه توهجًا أزرقًا مخضرًا. وبالتالي، يساهم هذا الضوء الأزرق المنعكس في المظهر العام للأرض باللون الأزرق من الفضاء.

إذاً، فإن اللون الأزرق الذي نراه عندما ننظر إلى الأرض من الفضاء هو نتيجة تفاعل بين تشتت رايلي في الغلاف الجوي وامتصاص جزيئات الماء للضوء الأزرق. 

وهذا اللون الأزرق الذي يميز كوكبنا من الفضاء يعكس وجود الماء السائل بوفرة على سطح الأرض، وهو عنصر حيوي للحياة كما نعرفها.

الأرض الغلاف الجوي للأرض الغلاف الجوي

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