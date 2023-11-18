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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

سقوط ركام مركبة فضائية للهند على كوكب الأرض| كيف حدث ذلك؟

صدى البلد

عاد جزء من مركبة الفضاء التاريخية [تشاندرايان-3] الهندية إلى الغلاف الجوي للأرض ليسقط في المحيط الهادئ  قبل أيام، بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من إقلاعها إلى القمر.

وفقًا لتقرير منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، أوضحت وكالة الفضاء أن الجسم الساقط هو مرحلة متقدمة من مركبة الإطلاق LVM3 M4 التي تمكنت من حقن مركبة الفضاء Chandrayaan-3 في مدارها المقصود في أغسطس.

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ذكرت الوكالة بـ أن عملية إعادة دخول المركبة الفضائية إلى الغلاف الجوي للأرض كانت متوافقة مع قاعدة الـ 25 عامًا، الموصى بها من قبل لجنة التنسيق المشتركة بين الوكالات المعنية بالحطام الفضائي (IADC) وISRO. 
تهدف IADC إلى ضمان أن عمر الأجسام ذات المدار الأرضي المنخفض بعد الاستخدام لا يتجاوز 25 عامًا.

نجحت مهمة الهند في 21 أغسطس عندما هبطت بالقرب من القطب الجنوبي غير المستكشف للقمر، وبذلك أصبحت الدولة الرابعة التي تهبط على سطح القمر بعد الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والصين.
بعد عدة أيام، تم التأكد من وجود الكبريت في المنطقة بعد اختبارات ميدانية. وتم وقف المركبة على وضع السكون.

عملت الوكالة على تسريع مركبة الهبوط والمركبة الجوالة في نهاية سبتمبر، لكنها فشلت في النهاية.
كما ذكرت وكالة RT سابقًا، لم تستجب الأجهزة الموجودة على متن المركبة الفضائية للأوامر، على الرغم من أن البطاريات كانت مشحونة بالكامل والألواح الشمسية موجهة نحو الشمس.

كان نجاح مهمة مركبة الفضاء Chandrayaan-3 عائد على مقدار تكلفتها الذي كان 75 مليون دولار.
تدرس ISRO التعاون مع وكالة الفضاء اليابانية في مهمتها التالية إلى القمر، وتهدف الان مهمة استكشاف القمر القطبي المشتركة (Lupex) إلى استكشاف القطب الجنوبي للقمر ومعرفة كمية المياه التي يمكن الحصول عليها محليًا من سطح القمر، وفقًا للتقارير الأخيرة، قد تكون هذه المهمة هي بداية لتعاون مثمر بين الهند واليابان في مجال استكشاف الفضاء.

استكشاف الفضاء استكشاف القمر الاتحاد السوفيتي

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