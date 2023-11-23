استعدادا لوصول مستشفى ميداني .. وفد فرتسي يزور شمال سيناء

زار محافظة شمال سيناء وفد فرنسي ، للتجهيز لاستقبال السفينة الطبية الفرنسية التى تضم مستشفى ميداني مخصص لعلاج الجرحى المصابين في أحداث غزة.

تفقد الوفد ميناء العريش البحري، بحضور اللواء محمد شريف مدير ميناء العريش، واللواء مصطفي محمد مدير الادارة المركزية، والدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر فرع شمال سيناء.

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ أعضاء الوفد، وأكد على تقديم كل الدعم والتعاون لتنفيذ المهنة الإنسانية التي سيتولي الوفد إنجازها تحضيرها لوصول السفينة الطبية.

40سريرا:

وعرض الوفد طبيعة وصول السفينة الطبية " حيث تتضمن قدرات طبية لاستيعاب 2 غرفة عمليات وطاقم طبي و40 سريرا، منها 20 رجال و20 سيدات و25 سرير قسم داخلي و عناية متوسطة 15 سرير و5 عناية أطفال.

وأبدي الوفد الفرنسي تقديره للاستقبال والتعاون من المسؤلين المصريين منذ وصول الوفد شمال سيناء وزيارته ميناء العريش ومطار العريش ومعبر رفح لتوفير كافة البيانات التي تساعد في العمل اللوجستي للخدمات الأرضية، ووصول الإمدادات الطبية السفينة جوا من مطار العريش، وكذلك آلية فرز المصابين في معبر رفح، ومدى حاجتهم للنقل السفينة حتى شفائهم ومتابعة حالاتهم.

وأكد رئيس الوفد على مناقشة بعض الأمور الفنية ومنها الحاجة إلى مترجمين لتقوية العلاقة بين الاطباء والمرضى، والقدرة على التوصيف الدقيق لحالة المريض، وأشار الي وجود 3 طائرات هليكوبتر على السفينة من الممكن استخدامها لإجلاء الجرحى في حال رغبت الجهات المصرية في ذلك.



