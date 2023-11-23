ندوة حول حق ذوي الهمم بسيناء في المشاركة السياسية بالانتخابات الرئاسية

نظم مركز إعلام العريش بشمال سيناء ، ندوة إعلامية حول حق ذوى الهمم فى المشاركة السياسية بالانتخابات الرئاسية، حاضر فيها الدكتور عبد الكريم الشاعر بكلية التربية جامعة العريش ورئيس جمعية الإنسان للتنمية وذلك بمجمع إعلام العريش. وذلك فى إطار حملة صوتك مستقبلك انزل وشارك لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات تحت قيادة الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة.

حضر الندوة محمود الدقدق رئيس جمعية البشائر الخيرية، وحسناء الشريف صحفية بالأهرام، والدكتور خالد شريهان منسق فريق اصحاب البصيرة ،وهدى فاروق من إذاعة شمال سيناء، وأحمد صلاح من مصر للتأمين ومن الإعلام نجوى ابراهيم أخصائية اعلام ومجموعات من التربية والتعليم والطرق والنقل والشباب والرياضه وحضرها مجموعه من ذوى الهمم وخاصة أصحاب البصيرة والصم .

فى البداية تحدث مدير مركز إعلام العريش عن حملة صوتك مستقبلك انزل وشارك التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى برئاسة الدكتور أحمد يحيى واستهدافها كافة فئات المجتمع ومدى تأثير مشاركة ذوى الهمم على العملية الانتخابية .

الصوت الانتخابي:



وتحدث الدكتور عبد الكريم الشاعر، عن أهمية المشاركة والادلاء بالصوت الانتخابى والتعبير عن الرأى وعدم تضييع الحق.

مؤكدا أن مصر فى حاجه إلى صورة تعبر عن المشهد وتغير مفاهيم العالم مضيفا أن النزول للانتخابات يعطى قوة وقيمة للدولة واثر طيب للإنسان. مطالبا ذوى الهمم والمواطنين جميعا بتوجه الأسرة بأكملها ونزولهم أمام اللجان فى العرس الانتخابى.

وشرح الدكتور الشاعر لذوى الهمم الدور الواقع على الفرد قبل الانتخابات ومعرفة نبذه عن كل مرشح وسيرته الذاتيه والتعرف على مكان اللجنه الانتخابيه والتصويت الصحيح واختيار الأفضل والمناسب لصناعة المستقبل.

وتم الرد على عدد من الاستفسارات أهمها لماذا إجراء الانتخابات طالما هناك مرشح عليه إجماع ويضمن النجاح ...كيف يمكن إقناع المواطن بالمشاركه بعدما عزف عن الانتخابات سابقا. وهل هناك ضرر على مصر إذا لم تتم الانتخابات فى موعدها .

وأوصى اللقاء بضرورة النزول والمشاركة لرسم المستقبل واختيار الرئيس وإظهار قوة الدولة بأبنائها، وضرورة الالتفاف وتأييد الرئيس المنتخب بإرادة الشعب ، وضرورة تطوير العملية الانتخابية لذوى الهمم بإضافة بطاقات انتخابيه بطريقة برايل أو معلم لغة إشارة أو ملصقات بلغة الإشارة ترشدهم للتصويت الصحيح وحتى يختار ذوى الهمم بحرية ودون تدخل .

وأكد جميع الحضور عزمهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بإيجابية.