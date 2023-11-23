عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة حول حق ذوي الهمم بسيناء في المشاركة السياسية بالانتخابات الرئاسية

ندوة حول المشاركة
ندوة حول المشاركة السياسية بإعلان العريش

نظم مركز إعلام العريش بشمال سيناء ،  ندوة إعلامية حول حق ذوى الهمم فى المشاركة السياسية بالانتخابات الرئاسية، حاضر فيها الدكتور عبد الكريم الشاعر بكلية التربية جامعة العريش ورئيس جمعية الإنسان للتنمية وذلك بمجمع إعلام العريش.  وذلك فى إطار حملة صوتك مستقبلك انزل وشارك لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات تحت قيادة الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة.

حضر الندوة  محمود الدقدق رئيس جمعية البشائر الخيرية،  وحسناء الشريف صحفية بالأهرام، والدكتور خالد شريهان منسق فريق اصحاب البصيرة ،وهدى فاروق من إذاعة شمال سيناء،  وأحمد صلاح من مصر للتأمين ومن الإعلام نجوى ابراهيم أخصائية اعلام ومجموعات من التربية والتعليم والطرق والنقل والشباب والرياضه وحضرها مجموعه من ذوى الهمم وخاصة أصحاب البصيرة والصم .

فى البداية تحدث مدير مركز  إعلام العريش عن حملة صوتك مستقبلك انزل وشارك التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى برئاسة الدكتور أحمد يحيى  واستهدافها كافة فئات المجتمع ومدى تأثير مشاركة ذوى الهمم على العملية الانتخابية .

 

الصوت الانتخابي:


وتحدث الدكتور عبد الكريم الشاعر، عن  أهمية المشاركة والادلاء بالصوت الانتخابى والتعبير عن الرأى  وعدم تضييع الحق. 
مؤكدا أن مصر فى حاجه إلى صورة تعبر عن المشهد وتغير مفاهيم العالم مضيفا أن النزول للانتخابات يعطى قوة وقيمة للدولة واثر طيب للإنسان. مطالبا ذوى الهمم والمواطنين جميعا بتوجه الأسرة بأكملها ونزولهم أمام اللجان  فى العرس الانتخابى. 

وشرح الدكتور الشاعر لذوى الهمم الدور الواقع على الفرد قبل الانتخابات ومعرفة نبذه عن كل مرشح وسيرته الذاتيه والتعرف على مكان اللجنه الانتخابيه والتصويت الصحيح واختيار الأفضل والمناسب لصناعة المستقبل. 

وتم الرد على عدد من الاستفسارات أهمها لماذا إجراء الانتخابات طالما هناك مرشح  عليه إجماع ويضمن النجاح ...كيف يمكن إقناع المواطن  بالمشاركه بعدما عزف عن الانتخابات سابقا. وهل هناك ضرر على مصر إذا لم تتم الانتخابات فى موعدها .

وأوصى اللقاء بضرورة النزول والمشاركة لرسم المستقبل واختيار الرئيس وإظهار قوة الدولة بأبنائها، وضرورة الالتفاف وتأييد الرئيس المنتخب بإرادة الشعب ، وضرورة تطوير العملية الانتخابية لذوى الهمم بإضافة بطاقات انتخابيه  بطريقة برايل أو معلم لغة إشارة أو ملصقات بلغة الإشارة ترشدهم للتصويت الصحيح وحتى يختار ذوى الهمم بحرية ودون تدخل .

وأكد جميع الحضور عزمهم على  المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بإيجابية.

txt

استعدادا لوصول مستشفى ميداني .. وفد فرتسي يزور شمال سيناء

سيناء ندوة المشاركة الانتخابات ذوى الهمم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك السابق| من يقصد؟

الإطاحة بثلاثي بينهم لاعبه المفضل.. كولر يستبعد نجوم الأهلي قبل لقاء ميدياما الغاني

مفاجأة مدوية.. صدام بين مجلس الزمالك ومعتمد جمال بسبب هذا اللاعب

حبس الفنان محمد رمضان سنة لنشره أخبار كاذبة

نداء عاجل من كتائب القسام إلى الأردنيين

عرضين من السعودية .. أحمد حسن يعلن مفاجأة بشأن نجم الأهلي

ترشيحاتنا

محملة بمساعدات إنسانية وصحية واجتماعية.. الجامعة العربية تطلق قافلة كبرى لإغاثة غزة

قيادي بحركة فتح: استفزاز مشاعر الفلسطينيين في الضفة وراء انفجار 7 أكتوبر

بشهادة أمريكا| 38 عالماً من جامعة مصرية واحدة ضمن الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم.. تفاصيل

الهلال الأحمر الفلسطيني: معبر رفح شريان الحياة من مصر الشقيقة .. فيديو

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري للأندية الأبطال

الإطاحة بثلاثي بينهم لاعبه المفضل.. كولر يستبعد نجوم الأهلي قبل لقاء ميدياما الغاني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإطاحة بثلاثي بينهم لاعبه المفضل.. كولر يستبعد نجوم الأهلي قبل لقاء ميدياما الغاني

مثيرة للجدل دايما.. شاهد رانيا يوسف تشعل الفيسبوك

طريقة عمل الذرة المحمصة اللذيذة للأطفال

اكتشاف خالد يوسف.. ممثلة تثير الجدل أمام الأهرامات

فيديو

سقط مغشيًا عليه ولا يستطيع القيام بمهامه الوظيفية.. تفاصيل مرض نتنياهو

شقق بأسعار مميزة وبالتقسيط.. مبادرة جديدة من الإسكان

سيارة اصطدمت به.. تفاصيل سقوط كوبري أحمد عرابي بالمهندسين /فيديو جراف

بيع العقارات بالدولار | مبادرة حكومية للمصريين بالخارج والأجانب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

اﻟﻤﺰﻳﺪ