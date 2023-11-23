عاجل| 27 شهيدا و93 مصابا في غارة للاحتلال على مدرسة بمخيم جباليا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بارتقاء 27 شهيدا وإصابة 93 فلسطينيا في غارة للاحتلال على مدرسة تابعة للأمم المتحدة في مخيم جباليا بقطاع غزة.

وفي سياق متصل، أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الكيان الصهيوني يرتكب جرائم إبادة في غزة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يحمل إسرائيل المسئولية في عدم توصيل المساعدات لقطاع غزة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر قدمت 70% من حجم المساعدات الدولية لغزة، وهو ما يعكس الدور المصري القوي في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.