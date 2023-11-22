مصطفى بكري: أي كلام لن يعطي المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي حقه

قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب ، أي كلام لن يعطي المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى حقه، الرجل الذي أقام الدولة المصرية، وبناء الجيش المصري ، لحماية تراب وطنه ، الرجل الذي رفض كل الإغراءات التي عرضت عليه ، وأصبحنا ثاني اقتصاد في أفريقيا .

وأوضح بكري في كلمته أن مصر قبل ٣٠ يونيو كانت تعاني من أزمات أمنية، واجتماعية واقتصادية، ونفسية، وعلينا أن نتصور يوم ٣٠ يونيو الشعب المصري نزل وكله ثقة أن الجيش المصري سيقف معه ، وكان في ذلك الوقت علي رأس الجيش رجل وطني .



وأضاف بكري ان الرئيس السيسي، كان يدرك المخاطر وبالرغم من ذلك اتخذ قرار الوقوف مع الشعب رغم التحديات ، هو إنسان بمعني الكلمة، وايضا رجل بمعني الكلمة ، اخد البلد في حاله انهيار، مؤسسات انهارت ولكنها قال" أن مصر ام الدنيا وهتكون قد الدنيا" وكان علي ثقة أنه قادر على أن تكون مصر قد الدنيا ، وأعاد بناء مؤسسات الدولة .

جاء ذلك بالكلمة التي القاها بالمؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والذي نظمته النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، وتنسيقية شباب الأحزاب.

وذلك بحضور، الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب عضو مجلس الشيوخ،الدكتور ،مجدي مرشد نائب رئيس الحزب رئيس المكتب التنفيذي ،اللواء طارق رسلان، نائب رئيس الحزب الامين العام عضو مجلس الشيوخ ،د.السعيد غنيم النائب الاول لرئيس الحزب النائب احمد مقلد ،نائب رئيس الحزب عضو مجلس النواب ، اللواء أحمد زغلول نائب رئيس الحزب ، احمد خالد ،نائب رئيس الحزب ،محمد رمضان نائب رئيس الحزب ، محمود جبر نائب رئيس الحزب وأمين محافظة القاهرة، اسلام تمراز رئيس اتحاد الشباب ،النائب د.حنان عوض ،عضو مجلس النواب، وهيثم النحاس مساعد امين الحزب بالغربية، وماجده بدوي ،امين الاعلام بحزب المؤتمر.



كما شارك عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومنهم: النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب، والنائبة إحسان شوقي عضو مجلس النواب، والنائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب، النائب سامر التلاوي عضو مجلس النواب، النائبة ايريني ثابت عضو مجلس الشيوخ، والنائبة سحري العشري عضو مجلس النواب، النائب محمود عبد الله شيوخ ، غباشي بدير عضو مجلس النواب، النائب عبد المنعم شهاب، والنائب إيهاب الهرميل عضو مجلس الشيوخ، النائب محمد عريبي عن حزب مستقبل وطن، وممثلي الكنيسة والازهر وعدد كبير من قيادات الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية .