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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 24-11-2023.. مارس التمارين الرياضية

الابراج
الابراج

يمتلك مولود برج السرطان الخيال الواسع الذى يساعده على ابتكار أفكار جديدة، كما يجيد التعامل مع من حوله، ويحقق المزيد من أحلامه على أرض الواقع، ودائماً ما يبحث عن كل ما يجعله فى مكانة أفضل.

برج الجوزاء.. حظك اليوم الجمعة 24-11-2023.. حاول أن تسير على نفس الخطى

برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 24-11-2023 .. إنفاقك وركز


برج السرطان فى حظك اليوم الجمعة 24-11-2023


يعرف عن مولود برح السرطان بأنه شخص يميل إلى العزلة، ويمتلك القدرة على القيام بعدة أنشطة مختلفة وفى أقل وقت وقادر على تحمل المسئولية، وعاشق لعائلته ومحاور جيد.
مشاهير برج السرطان
ومن مشاهير برج السرطان العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وفي إطار هذا السياق يقدم صدى البلد، توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان، ماليا وعاطفيا وصحيا.
حظك اليوم برج السرطان مهنيا
كن يقظًا حتى لا تفوت فرصة لإثبات همتك كما يجب على رجال الأعمال من مواليد هذا البرج اليوم أن يكونوا حذرين بشأن الدخول فى شراكة مع أى شخص حيث يمكن أن تكون هناك تغيرات سلبية.
برج السرطان اليوم ماليا
الأمور المالية تبدو جيدة هذا اليوم لبرج السرطان ، وتجنب المخاطرة المالية غير الضرورية، كن عمليًا ومعقولًا في الاستثمار أو الإنفاق، وتذكر أن كل قرش له قيمته ، لذا احرص على نفقاتك ، هناك إمكانية لمصدر جديد للدخل ، لذا ابق عينيك مفتوحتين لأي فرص جديدة قد تأتي إليك.
برج السرطان حظك اليوم عاطفيا
ستكون حياتك العاطفية نابضة بالحياة ومبهجة، لذا حاول أن تحافظ على هذا ولا تسىء فهم بعض كلمات شريك حياتك عند تحدثك معه حتى تتجنب الخلافات والمشاكل معه.
برج السرطان حظك اليوم صحيا
اتبع روتينا صحيا يتضمن نظاما غذائيا متوازنا ومارس التمارين الرياضية المناسبة لك لتحافظ على صحتك مثل ممارسة تمارين اليوجا.
برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، عدم معاناته من أى مشكلة مالية كبيرة بل قد يحصل على دخل من استثمار آخر يساعده على شراء منزل أو سيارة جديدة.
يوم الحظ: الاثنين
لون الحظ: أبيض
رقم الحظ: 2
التوافق اليومي لبرج السرطان
أكثر الأبراج توافق اليوم: السرطان ، الجدي
أقل الأبراج توافق اليوم: برج الحمل ، الميزان  

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