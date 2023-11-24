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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 24-11-2023 .. إنفاقك وركز

الابراج
الابراج

يتعامل مولود برج القوس بطريقة جيدة مع جميع الشخصيات، ويستطيع العمل تحت ضغط، ويتسم بالذكاء، كما يعتبر من الشخصيات الإيجابية والعاشقة لخوض المغامرات المختلفة.

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برج القوس في حظك اليوم الجمعة 24-11-2023


برج القوس من الأبراج القادرة على تكوين العلاقات الاجتماعية المختلفة ومحب للسفر، وشراء أشياء باهظة الثمن، كما يحب امتلاك الكثير من الأموال ويمارس التمارين الرياضية.
مشاهير برج القوس
ومن مشاهير برج القوس هاني شاكر ونجلاء فتحي، ويقدم صدى البلد، توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج القوس اليوم مهنيا
قد تسافر إلى الخارج لمهام وظيفية، وسوف يتطلب منك إنهاء بعض المهام ما يستغرق الكثير من الوقت، حتى يستطيع إنهاء المطلوب منه.
برج القوس اليوم ماليا
برج القوس اليوم أموالك في حالة تغير مستمر كن منضبطًا في إنفاقك وركز على إنشاء خطة مالية قوية ، ضع في اعتبارك البحث عن طرق جديدة لزيادة الدخل ، مثل مصدر دخل ثاني أو عمل مستقل بالعقلية الصحيحة ، يمكنك تحقيق الاستقرار المالي.

برج القوس حظك اليوم علي الصعيد العاطفى
يمكن لمولود برج القوس أن يكون أكثر حظًا اليوم، ويعيش حالة من السعادة مع شريك حياته، ما يؤثر بشكل إيجابى على علاقتهما الفترة المقبلة.

برج القوس اليوم على الصعيد الصحى
يحتاج مواليد برج القوس إلى توخى الحذر عند اختيارهم للأطعمة التى يتناولونها بشكل يومى ويحرصون على شرب كميات مناسبة من الماء.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس اليوم أن يكون مزدهراً ويشعر بالنجاح، فقد يشترى البعض منهم قطع مجوهرات وأجهزة إلكترونية ذكية.

يوم الحظ: الخميس
لون الحظ: أزرق فاتح
رقم الحظ: 6
التوافق اليومي لبرج القوس
أكثر الأبراج توافق اليوم: برج الجوزاء ، القوس
أقل الأبراج توافق اليوم: برج العذراء والحوت
التوافق العادل: السرطان ، العقرب ، الجدي
 

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