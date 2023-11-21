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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء.. حظك اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023.. اتبع نهجا غير تقليدي

برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم  11/21 /2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

 

توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الأحد 21 نوفمبر 2023


ستكونِين نجمة الحفلة اليوم، يا برج الجوزاء. الكل يريد التحدث معك. تحدث انتقالات كبيرة في حياتك الآن، وعليكِ أن تنظري في كيفية تبني مبادئ ومواقف جديدة تجاهها. تشير مشاعرك إلى إتباع نهج غير تقليدي في التعامل مع هذا اليوم. قد تكون الأشياء التي تتعلمينها أشياء تريدين دمجها في وجودكِ على المدى الطويل.

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برج الجوزاء 21-11-2023 على الصعيد المهني

من المرجح أن تخفف روح الدعابة الساخرة من ضغوط مواقف العمل الصعبة. لا تخافي من ترك تعليقاتكِ تطير. سيؤدي القيام بذلك إلى تعزيز النمو وتحسين الصداقة الحميمة بين زملائكِ في العمل. استمتعي بالأشخاص الذين تتفاعلين معهم بشكل يومي.
 

برج الجوزاء 21-11-2023 على الصعيد العاطفي

تشجعك المحاذاة النجمية على الإبطاء وتقدير ما لديكِ الآن فيما يتعلق بعلاقتكِ الحالية. تميلين أحياناً إلى التساؤل عما إذا كان العشب قد يكون أكثر خضرة على الجانب الآخر، وما إذا كان هناك شخص آخر أكثر ملائمة لاحتياجاتكِ الأعمق. ومع ذلك، لا يوجد شخص مثالي، لذا استمتعي بالتجربة التي تمرين بها!.
 

برج الجوزاء 21-11-2023 على الصعيد الصحي

بالنسبة للمخلوق الذي يستمتع بالضوء، يقدم لكِ جانب اليوم في اللعب مجموعة متنوعة من الخيارات للتساقط والانتشار قليلاً. إذا كان لديكِ سوء تفاهم مع من تحبينهم، فقد يكون هذا هو اليوم الذي يمكنكِ فيه أخيراً رؤية وجهة نظر هذا الشخص. وبالمثل، إذا كنتِ تشعرين بسوء الفهم، فهذا يوم جيد للتعبير عن مشاعركِ. إذا كان لديكِ حبيب، فربما يجب عليكِ ترك الضوء مضاءً، عندما تقومين بإيقاف تشغيله.

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