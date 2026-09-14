محافظ الوادي الجديد تترأس لجنة اختبارات المتقدمين لوظيفة مدير عام التخطيط العمراني

ترأست السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، لجنة اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، وذلك بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والسيد عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والأستاذ حامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، والسادة أعضاء لجنة اختبارات القيادات التي تضم الأستاذة الدكتورة نجوى واعر عميد كلية التربية جامعة الوادي الجديد، والأستاذ الدكتور أحمد حسن الأستاذ بكلية التربية جامعة الوادي الجديد، والأستاذ أحمد خليل مدير عام التنظيم والإدارة بالمحافظة، والمهندسة منى محمد الاستشاري الهندسي، والمهندس محمد عز نقيب المهندسين بالمحافظة،ولفيف من ممثلي الجهات المعنية.

وصرّحت المحافظ أنّه تم الانتهاء من المقابلات الشخصية لجميع المتقدمين المستوفين للشروط والبالغ عددهم (٣) متقدمين بمشاركة اللجنة المُشكّلة للوظائف القيادية، وذلك لتقييم واختيار أفضل الكفاءات المؤهلة لتطوير منظومة العمل المحلي وفقًا لمعايير الاختيار والكفاءة التي وضعتها اللجنة والتي تضم معايير عامة طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية، والمعايير الفنية والتخصصية حسب طبيعة كل وظيفة، والجدارات القيادية والشخصية والقيم المؤسسية.