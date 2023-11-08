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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للوقاية من الشيب المبكر .. 6 أسرار لمنع حدوثه

الوقاية من الشيب
الوقاية من الشيب المبكر

الشيب المبكر من أكثر الأشياء شيوعاً ومزعجة لدى الرجال والنساء على التحديد، حيث يتحول الشعر إلى لون الرمادي عندما يحدث خلل في إنتاج صبغة الميلانين المسؤولة عن اللون الطبيعي للشعر ،وفي معظم الحالات يكون السبب نقص التغذية وعدم اتباع نظام غذائي متوازن والعديد من الحالات الأخرى، لذا نستعرض في هذا التقرير أعشاب طبيعية فى المنزل للتخلص من الشيب المبكر،وفقالموقع healthdirect  


وصفات طبيعية لعلاج الشيب المبكر:


الشاي الأسود :
غلي ملعقتين كبيرة من مسحوق الشاي الأسود وملعقة صغيرة من الملح لمدة دقيقتين. يترك ليبرد ثم يصفى. غسل الشعر بالسائل ويترك حتى يجف. كرّري العملية مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع لتحصلي على نتائج ممتازة في أسرع وقت.


زيت السمسم والجزر :


ضعي 100 مل من زيت السمسم وعصير الجزر و 50 مل من مسحوق بذور الحلبة في زجاجة أو أي وعاء محكم. قومي بخلط المكونات جيدا واتركيها في الشمس لمدة 21 يوما. طبقي الخليط على فروة رأسك وشعرك ودلكيه لبعض الدقائق. استخدمي العلاج يوميا لمدة 3 أشهر على الأقل لاسترجاع اللون الطبيعي لشعرك.

 

الحليب وأوراق الكاري :
قومي بسحق أوراق الكاري واضيفي إليها ربع كوب من الحليب واخلطيها جيدا. طبيقي المزيج على فروة رأسك وشعرك من الجذور إلى الأطراف واتركيه لمدة 30 دقيقة، من ثم يغسل. يعمل مزيج الحليب وأوراق الكاري كعلاج للشيب ويعطي نعومة للشعر.

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إكليل الجبل والمريمية :
ضعي نصف كأس من إكليل الجبل المجفف ونصف كأس من المريمية في كوبين من الماء لمدة 30 دقيقة على نار، بعدها أتركيه لمدة ساعتين. الآن، طبيقي المزيج على فروة رأسك وشعرك واتركيه حتى يجف من ثم اغسليه بالشامبو. كرّري العمليه 2-3 مرات في الأسبوع لتتخلصي من الشيب. مزيج إكليل الجبل والمريمية ممتاز أيضا في تطويل وعلاج تساقط الشعر.

 

والجزر والخس :
شرب عصير البرسيم والجزر والخس يومياً يساعد في علاج الشيب المبكر وتساقط الشعر. تحتوي هذه العصائر على العديد من المعادن والفيتامينات التي تساعد في تقوية ونمو الشعر الصحي.


عصير الليمون وزيت اللوز :
أخلطي ملعقتين كبيرة من زيت اللوز مع ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون في وعاء زجاجي. طبيقي الخليط على فروة رأسك وشعرك، واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو. يعمل عصير الليمون وزيت اللوز كعلاج لقشرة الشعر والتقصف والشيب.

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