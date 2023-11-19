عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يصبب النساء أكثر من الرجال.. انتبه لهذه الأعراض تشير إلى التهاب المثانة

أعراض إلتهاب المثانة
أعراض إلتهاب المثانة

التهاب المثانة هو التهاب في المسالك البولية  وهي من الحالات  الأكثر شيوعًا عند النساء  اكثر  من الرجال وعادة ما تختفي في غضون أيام قليلة، ولكن في الحالات الأكثر تعقيدًا أو المتكررة، قد تحتاج إلى علاج طويل  المدة. 

نرصد في هذا التقرير أسباب التهاب المثانة وأعراضه وطرق علاجه وفقًا لموقع Webmd

أعراض التهاب المثانة:
حاجة للتبول أكثر من المعتاد
الشعور  بإحساس حارق عند التبول
بول غامق قوي الرائحة
ألم في أسفل البطن
إعياء
الشعور بتوعك بشكل عام
التقيؤ
حمى
الانزعاج
فقدان الشهية
الشعور بالوهن

أسباب التهاب المثانة:

يحدث التهاب المثانة غالبًا بسبب عدوى بكتيرية، والتي تحدث عندما تدخل البكتيريا من مناطق أخرى من الجسم مثل الأمعاء أو الجلد إلى المثانة. يُعتقد أن البكتيريا تأتي من مجرى البول الذي ينقل البول من الجسم ،لذا النساء، أكثر شيوعًا في الإصابة بالتهاب المثانة. 
علاج التهاب المثانة:
عادةً ما يختفي التهاب المثانة من تلقاء نفسه في الحالات الخفيفة ويمكن علاجه من المنزل باستخدام طرق المساعدة الذاتية لتخفيف الأعراض. 
يمكن أن تساعد زجاجة الماء الساخن الموضوعة على المعدة في تخفيف الألم أو تهدئته، ذلك بالإضافة إلى تناول مسكنات الألم مع استشارة الطبيب.
في بعض الحالات، يمكن وصف المضادات الحيوية، خاصة في حالات التهاب المثانة المتكررة. 
قد يصف الطبيب دورة أطول من المضادات الحيوية، أو المضادات الحيوية المستمرة لعدة من الأشهر كإجراء وقائي.

التهاب المثانة أعراض التهاب المثانة اسباب التهاب المثانة المسالك البولية الرجال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

أخبار مبهجة من الحكومة.. مصر تودع أزمة الدولار والسكر والسجائر ولطمة للمتلاعبين

"مش عارفة امشي".. نجلاء بدر تكشف تفاصيل تعرضها لإصابة في "وتر أكيليس"|خاص

عرض رسمي جديد من الشباب السعودي لضم زيزو.. تفاصيل

مصادر: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. وقرار حاسم من «الفرعون»

موضوعات متعلقة

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأحد 11/19/ 2023/ .. اختار كلماتك بحكمة

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023| إذا اتبعت حدسك فلن تخطئ

برج القوس وحظك اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023.. استمع لحدسك

برج الحوت حظك اليوم الأحد 2023/11/19.. خذوا بعض الوقت وتأملوا

برج الثور.. حظك اليوم الأحد 19 أكتوبر 2023: انتبه لقدراتك النفسية

برج الأسد.. حظك اليوم الأحد 2023/11/19: قصة حب جديدة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023.. عاطفيا ومهنيا وصحيا

برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 2023/11/19: أنت في المكان المناسب

ترشيحاتنا

الحوثيون: السفن الإسرائيلية ستكون هدفنا الدائم

مصر وسيراليون| صلاح يصنع وتريزيجيه يسجل الهدف الثاني

مزايا جديدة| طارق شكري يكشف التفاصيل الكاملة لقانون التصالح في مخالفات البناء

تعطيل الدراسة في مدارس شمال سيناء غدا بسبب الأمطار

شروط الدفاع المدني.. طارق شكري: استحداث بند يعفي المنازل الأقل من 500 متر

برلماني: مصر محاطة بـ 3 كتل ملتهبة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منشور يثير ضجة| أجايي يعود للأهلي قريبا.. ما علاقة رضا سليم بالصفقة؟

فستان لافت.. نسرين طافش تستعرض جمالها | شاهد

بحلق فى الحواجب وشعر أسود .. ابنة شريف منير تثير الجدل بلوك جديد

تعبنا.. رسالة مؤثرة من طفلة فلسطينية استشهدت معظم عائلتها.. فيديو

فيديو

قتـ.لوا أبناء شعبهم .. مفاجأة ارتكبها الاحـ.تلال يوم 7 أكتوبر لمطاردة القـ.سـ.ام

تقلبات جوية شديدة وأمطار غزيرة وتعطيل للدراسة ببعض المحافظات.. فيديو

«دبلوم صنايع وعامل دكتور».. تفاصيل غريبة حدثت بالفعل في مستشفى سوهاج «فيديوجراف»

تصريحات صادمة من حسام حسن تجاه عمر كمال: لاعب الأهلي أفضل منه|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ