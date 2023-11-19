يصبب النساء أكثر من الرجال.. انتبه لهذه الأعراض تشير إلى التهاب المثانة

التهاب المثانة هو التهاب في المسالك البولية وهي من الحالات الأكثر شيوعًا عند النساء اكثر من الرجال وعادة ما تختفي في غضون أيام قليلة، ولكن في الحالات الأكثر تعقيدًا أو المتكررة، قد تحتاج إلى علاج طويل المدة.

نرصد في هذا التقرير أسباب التهاب المثانة وأعراضه وطرق علاجه وفقًا لموقع Webmd

أعراض التهاب المثانة:

حاجة للتبول أكثر من المعتاد

الشعور بإحساس حارق عند التبول

بول غامق قوي الرائحة

ألم في أسفل البطن

إعياء

الشعور بتوعك بشكل عام

التقيؤ

حمى

الانزعاج

فقدان الشهية

الشعور بالوهن

أسباب التهاب المثانة:

يحدث التهاب المثانة غالبًا بسبب عدوى بكتيرية، والتي تحدث عندما تدخل البكتيريا من مناطق أخرى من الجسم مثل الأمعاء أو الجلد إلى المثانة. يُعتقد أن البكتيريا تأتي من مجرى البول الذي ينقل البول من الجسم ،لذا النساء، أكثر شيوعًا في الإصابة بالتهاب المثانة.

علاج التهاب المثانة:

عادةً ما يختفي التهاب المثانة من تلقاء نفسه في الحالات الخفيفة ويمكن علاجه من المنزل باستخدام طرق المساعدة الذاتية لتخفيف الأعراض.

يمكن أن تساعد زجاجة الماء الساخن الموضوعة على المعدة في تخفيف الألم أو تهدئته، ذلك بالإضافة إلى تناول مسكنات الألم مع استشارة الطبيب.

في بعض الحالات، يمكن وصف المضادات الحيوية، خاصة في حالات التهاب المثانة المتكررة.

قد يصف الطبيب دورة أطول من المضادات الحيوية، أو المضادات الحيوية المستمرة لعدة من الأشهر كإجراء وقائي.