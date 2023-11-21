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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر .. حافظ على هدوئك

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، يتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 على المستوى العاطفي.


برج الثور 21-11-2023 على الصعيد العام

اليوم قد تجدين صعوبة في التواصل مع الآخرين، قد يكون الناس قساة بدون سبب. حاولي ألا تنفعلي عاطفياً أكثر من اللازم تجاه أي إهانات. حافظي على مسافة آمنة بينكِ وبين الدراما من حولكِ. قد ترسلكِ الخطوة التالية التي تتخذيها إلى الرمال المتحركة، لذا تأكدي من وجود صديقة جيدة بالقرب منكِ لتخرجكِ .


برج الثور 21-11-2023 على الصعيد المهني

سيكون الخلاف بشأن العمل شيئاً شائعاً بالنسبة لكِ اليوم. ومع ذلك، في محاولة للحفاظ على السلام، والانفعال وتحبسي غضبكِ في الداخل. هذا ليس تكتيكاً صحياً.

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برج الثور 21-11-2023 على الصعيد العاطفي

هناك طاقة رائعة وناعمة ومتدفقة، مع التكوين النجمي اليوم. قد تكون هذه هي الفرصة التي كنتِ تنتظرينها أنتِ وأطيب قلبكِ، حيث إنه الوقت المثالي لأخذ قسط من الراحة في مكانٍ ما إذ يمكنكِ الاسترخاء حقاً والبدء في الشعور بالرضا عن بعضكما البعض مرة أخرى. اصنعي جواً رومانسياً مثالياً واستمتعا معاً بمناسبة رائعة.

برج الثور 21-11-2023 على الصعيد الصحي

مهما كان تعريفكِ للسلطة، فهناك الكثير منها في الهواء الآن. التكوين الكوكبي الحالي يشبه وجود أرنولد شوارزنيجر ومايكل جوردان في نفس الفريق! القوة الخام والذكاء اللامع يتحدان. يمكنكِ استخدام هذه القوة لتحسين ما تعرفين أنه نقطة ضعفكِ. إذا كان لهذا علاقة بالطعام، فحاولي شراء وجبات الطعام مسبقاً بدلاً من تناول الطعام في الخارج هذا الأسبوع.

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