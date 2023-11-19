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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل الأسود على الريق

العسل الأسود
العسل الأسود

يتميز العسل الأسود بأنه منتج طبيعي، فلا يدخل في إنتاجه أي مواد صناعية ضارة، ويمكن تناوله للحصول على فوائد عديدة وذلك بفضل احتوائه على الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية فضلاً عن خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات والأكسدة ، أو إضافته لبعض الأغذية الأخرى،ووفقا لموقع healthdirect نرصد الفوائد الصحية للعسل الأسود.

 

فوائد سحرية للعسل الاسود :


يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الشيخوخة المبكرة وتحسين البشرة والجلد، وتقوية الشعر وتكثيفه وإطالته والحد من وتساقطه.


يعمل على خفض معدل الكوليسترول،ويمنع انسداد الشرايين والذي يمكن أن يؤدي إلى فشل القلب، ويساعد على تقوية الذاكرة ،والم الصداع.

يقي الجسم من أمراض عديدة ويقلل من نتائج سوءالتغذية ويقوي جهاز المناعة.

يعالج الشعور بالضعف والهزل، كونه يحتوي على أملاح معدنية وفيتامينات عديدة، وكذلك يحتوي على مركب النياسين، وهو مقوي للجسم.

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مكون فى مطبخك له فوائد مذهلة أبرزها حرق الدهون وتفتيح البشرة

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 يوجد بالعسل الأسود كميات كبيرة من
يجعله مفيد جداً للأسنان والعظام.

يخلص الجسم من الإمساك ويساعد في تنظيم الهضم ،يساهم في علاج إلتهابات المفاصل وإلتهابات العظام.

يساعد العسل في تعزيز عملية التمثيل الغذائي و حرق الدهون بالجسم، ويساعد إنقاص الوزن بفاعلية.

يساعد في علاج ومنع الأمراض المختلفة المرتبطة بالجهاز الهضمي مثل القرحة والتهاب المعدة والأمعاء البكتيرية.


تناول العسل الأسود على الريق ينقي الجسم من السموم، ما يساعد على نقاء وصفاء البشرة، فضلا عن تحسين نشاط الدورة الدموية.


يساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان وأمراض القلب ،والجلطات وتصلب الشرايين.

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