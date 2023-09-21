عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر العسل المغشوش.. كيف تتعرف عليه بسهولة

طرق معرفه العسل المغشوش
طرق معرفه العسل المغشوش من الاصلي

العسل الابيض او عسل النحل له فوائد كثيرة لصحة الإنسان لما يحتويه من  مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والمكونات الغذائية  التي تساعد على الوقاية والشفاء من العديد من الأمراض، بالإضافة إلى طعمه اللذيذ الذي يعتبر البديل الصحي للسكر،لكن لا ينفع  كل ذلك إذا كان العسل مغشوشاً، ولتفادي مشكلة شراء العسل المغشوش، هنالك مجموعة من الطرق التي يمكنها أن تكشف إذا ما كان العسل أصلياً أو مغشوشاً حسب موقع verywellfit

طرق معرفة العسل المغشوش من الأصلي :

⁃ العسل الأصلي لا يمكن أن يتجمد عند وضعه في الثلاجة، فإذا تجمد فهو صناعي يحتوي على سكر أو عسل جلوكوز.

⁃ عندما تفتح عبوة العسل وتسمع أثناء ذلك صوتاً يشبه الفرقعة البسيطة، فذلك يعني أن العسل مغشوش وليس أصلي، لأن العسل المغشوش معرّض لحدوث عمليات تخمّر داخله تتسبب في صدور هذا الصوت لحظة الفتح.

⁃ ضع أحد أصابعك في وعاء العسل، وحدث تسرب من أصابعك له فربما يكون هذا العسل مغشوشاً.


⁃ قم بغمس عود الكبريت "ثقاب" في وعاء عسل النحل، وبعد ذلك قربه من النار فإذا اشتعل، فإن هذا العسل أصلي، أما إذا لم يشتعل فإن هذا العسل يعد مغشوشاً.

⁃ قم بوضع طبق من عسل النحل في «الميكروويف» لبضع ثوان، فإذا تحول العسل إلى كراميل فإن هذا العسل طبيعي وأصلي، أما إذا تحول إلى رغوة فإنه مغشوش.

⁃ ضع ملعقة من العسل في الماء، فإذا ذاب العسل، فإنه يعد مغشوشاً، أما إذا استمر قوام العسل متماسكاً وهبط إلى الجزء الأسفل من كوب الماء فإن هذا العسل أصلي.
⁃ إذا كان هناك رغوة أعلى وعاء العسل الأبيض فإنه مغشوش.
⁃ ويجب أن تكون رائحة العسل جيدة، فإذا كانت شبيهة برائحة التمر الفاسد فإن هذا العسل مغشوش.

⁃ ضع القليل من العسل على ورقة أو منديل ورقي، 
إذا لاحظت أن العسل بلل الورق، وتشرّبته الورقة فمعنى ذلك أن العسل ليس أصلياً.

- العسل الأصلي لن يجعل الورقة تمتصه ويبقى جامداً فوقها، أما العسل المغشوش بالماء أو غيره فيسبب البلل للورق ويمتصه الورق بشكل واضح.


⁃ ضع القليل من العسل في مكان يوجد فيه نمل،  إذا لاحظت أن النمل يأتي إلى العسل، معنى ذلك أن العسل مغشوش ويحتوي على السكّر أو مواد غير العسل، فالعسل الأصلي الطبيعي لن يجذب النمل بالعكس سيبعده.

⁃ في حالة تذوقك لعسل النحل وكان طعمه حامضاً فإنه مغشوش.

⁃ عدم وضع أي ملعقة معدن في عسل النحل فإنه يفقد القيمة الغذائية له، فهناك ملاعق خشبية وأيضاً بلاستيك خاصة به.

العسل الأبيض عسل النحل العسل العسل الاصلي العسل المغشوش الشفاء الأمراض فوائد العسل النحل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقلبات جوية حادة وسيول تضرب بقوة|الخريف رسميًا خلال ساعات والأرصاد تفجر مفاجأة

مفاجأة فى صرف معاشات أكتوبر.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة

بعد وصول البصل لـ35 جنيها.. قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السلع فورًا

والدتها السبب| زوجة نجم المنتخب تتوج بملكة جمال مصر بالأمس وتعتذر اليوم .. شاهد

كان اسمها "صبحي" وأصبحت مطربة شهيرة| زفاف أسطوري للمتحولة هيفاء ماجك من رجل أعمال قطري

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

بـ 1890 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم بعد التحركات الجديدة

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

زوجة لاعب شهير تفوز بلقب ملكة جمال مصر.. تفاصيل

الصداع النصفي ألم مستمر أثناء الحمل.. نصائح جوهرية للتخلص منه

لعشاق القهوة .. طريقة عمل كيكة الكابتشينو

احلى من المطاعم.. طريقة عمل كلوب ساندويتش بالبيض والجبنة

الخرس الزوجي.. بداية انهيار العلاقة.. أسبابه وطرق علاجه

موضة خريف 2023| الشيفون والجينز والمشجر .. والأحمر والفوشيا أحدث الألوان

7 توابل خارقة.. هتنسف الكرش وترفع معدل الحرق

لحماية الطلاب.. مشروب ممنوع تناوله داخل المدارس يسبب مخاطر كارثية

ترشيحاتنا

3 مليارات جنيه.. الإمارات تعلن عن هدية جديدة للاقتصاد المصري

إعلان حرب.. الجيش الصيني يدخل مضيق تايوان بـ20 طائرة و7 سفن عسكرية

مصرع شخصين وإصابة خمسة آخرين في قصف روسي بمدينة خيرسون

أندرويد 14 يصل لهذه الهواتف من Oppo

"مجلس الوزراء" يصدر أبرز استطلاعات مراكز الفكر والرأي العالمية بشأن الذكاء الاصطناعي

صدام مبكر بين الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز.. الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تذبذب بـ أسعار الذهب في مصر وعيار 21 ينخفض 30 جنيها| تفاصيل

أيام وهتعدي|انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

فيفي عبده تستعرض رشاقتها على البحر

بعد فوزها بملكة جمال مصر.. 10 صور أثارت الجدل لسلمى الجابري

فيديو

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: أم كلثوم صوت مصر.. أحمد مكي هو مطرب الراب الحقيقي.. وهذه حقيقة خلاف تامر حسني وحماقي

ويجز ولا أحمد مكي .. الملحن محمد يحيى يفجر مفاجأة حول أغاني الراب

كلمة مغلوطة.. الملحن محمد يحيى يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات

الميعاد يقترب .. ناسا تحاول إنقاذ العالم من اصطدام كارثي بالأرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ