احذر العسل المغشوش.. كيف تتعرف عليه بسهولة

العسل الابيض او عسل النحل له فوائد كثيرة لصحة الإنسان لما يحتويه من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والمكونات الغذائية التي تساعد على الوقاية والشفاء من العديد من الأمراض، بالإضافة إلى طعمه اللذيذ الذي يعتبر البديل الصحي للسكر،لكن لا ينفع كل ذلك إذا كان العسل مغشوشاً، ولتفادي مشكلة شراء العسل المغشوش، هنالك مجموعة من الطرق التي يمكنها أن تكشف إذا ما كان العسل أصلياً أو مغشوشاً حسب موقع verywellfit

طرق معرفة العسل المغشوش من الأصلي :

⁃ العسل الأصلي لا يمكن أن يتجمد عند وضعه في الثلاجة، فإذا تجمد فهو صناعي يحتوي على سكر أو عسل جلوكوز.

⁃ عندما تفتح عبوة العسل وتسمع أثناء ذلك صوتاً يشبه الفرقعة البسيطة، فذلك يعني أن العسل مغشوش وليس أصلي، لأن العسل المغشوش معرّض لحدوث عمليات تخمّر داخله تتسبب في صدور هذا الصوت لحظة الفتح.

⁃ ضع أحد أصابعك في وعاء العسل، وحدث تسرب من أصابعك له فربما يكون هذا العسل مغشوشاً.



⁃ قم بغمس عود الكبريت "ثقاب" في وعاء عسل النحل، وبعد ذلك قربه من النار فإذا اشتعل، فإن هذا العسل أصلي، أما إذا لم يشتعل فإن هذا العسل يعد مغشوشاً.

⁃ قم بوضع طبق من عسل النحل في «الميكروويف» لبضع ثوان، فإذا تحول العسل إلى كراميل فإن هذا العسل طبيعي وأصلي، أما إذا تحول إلى رغوة فإنه مغشوش.

⁃ ضع ملعقة من العسل في الماء، فإذا ذاب العسل، فإنه يعد مغشوشاً، أما إذا استمر قوام العسل متماسكاً وهبط إلى الجزء الأسفل من كوب الماء فإن هذا العسل أصلي.

⁃ إذا كان هناك رغوة أعلى وعاء العسل الأبيض فإنه مغشوش.

⁃ ويجب أن تكون رائحة العسل جيدة، فإذا كانت شبيهة برائحة التمر الفاسد فإن هذا العسل مغشوش.

⁃ ضع القليل من العسل على ورقة أو منديل ورقي،

إذا لاحظت أن العسل بلل الورق، وتشرّبته الورقة فمعنى ذلك أن العسل ليس أصلياً.

- العسل الأصلي لن يجعل الورقة تمتصه ويبقى جامداً فوقها، أما العسل المغشوش بالماء أو غيره فيسبب البلل للورق ويمتصه الورق بشكل واضح.



⁃ ضع القليل من العسل في مكان يوجد فيه نمل، إذا لاحظت أن النمل يأتي إلى العسل، معنى ذلك أن العسل مغشوش ويحتوي على السكّر أو مواد غير العسل، فالعسل الأصلي الطبيعي لن يجذب النمل بالعكس سيبعده.

⁃ في حالة تذوقك لعسل النحل وكان طعمه حامضاً فإنه مغشوش.

⁃ عدم وضع أي ملعقة معدن في عسل النحل فإنه يفقد القيمة الغذائية له، فهناك ملاعق خشبية وأيضاً بلاستيك خاصة به.