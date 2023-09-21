نشرة المرأة والصحة| كيف وقع نجم الأهلي في حب ملكة جمال مصر؟.. طريقة التعرف على العسل المغشوش بسهولة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

يعد البصل من الخضروات التى لا غنى عنها فهو مكون أساسي في المطبخ لاحتوائه العديد من الفيتامينات مثل فيتامين سي، وهو عنصر غذائي يساهم في تنظيم صحة المناعة، وإنتاج الكولاجين، وإصلاح الأنسجة وامتصاص الحديد، ويعمل فيتامين سي أيضاً كمضاد قوي للأكسدة

العسل الابيض او عسل النحل له فوائد كثيرة لصحة الإنسان لما يحتويه من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والمكونات الغذائية التي تساعد على الوقاية والشفاء من العديد من الأمراض، بالإضافة إلى طعمه اللذيذ الذي يعتبر البديل الصحي للسكر،لكن لا ينفع كل ذلك

بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تتويج سلمى الجابري وحصولها على لقب ملكة جمال مصر أثارت جدلا واسعا على السوشيال ميديا عن قصة حبها بلاعب الأهلي السابق بيكهام