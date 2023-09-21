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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| كيف وقع نجم الأهلي في حب ملكة جمال مصر؟.. طريقة التعرف على العسل المغشوش بسهولة

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

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بعد فوزها بملكة جمال مصر.. 10 صور أثارت الجدل لسلمى الجابري

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فيفي عبده تستعرض رشاقتها على البحر

بعد وقف تصديره.. 10 فوائد لتناول البصل يوميا

يعد البصل من الخضروات التى لا غنى عنها فهو مكون أساسي في المطبخ لاحتوائه العديد من الفيتامينات مثل فيتامين سي، وهو عنصر غذائي يساهم في تنظيم صحة المناعة، وإنتاج الكولاجين، وإصلاح الأنسجة وامتصاص الحديد، ويعمل فيتامين سي أيضاً كمضاد قوي للأكسدة

احذر العسل المغشوش.. كيف تتعرف عليه بسهولة؟

العسل الابيض او عسل النحل له فوائد كثيرة لصحة الإنسان لما يحتويه من  مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والمكونات الغذائية  التي تساعد على الوقاية والشفاء من العديد من الأمراض، بالإضافة إلى طعمه اللذيذ الذي يعتبر البديل الصحي للسكر،لكن لا ينفع  كل ذلك

قابلها بحفل زفاف.. كيف وقع نجم الأهلي في حب ملكة جمال مصر؟

بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تتويج سلمى الجابري وحصولها على لقب ملكة جمال مصر أثارت جدلا واسعا على السوشيال ميديا عن قصة حبها بلاعب الأهلي السابق بيكهام

البصل فيتامين سي العسل العسل المغشوش ملكة جمال مصر سلمى الجابري

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