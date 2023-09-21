قابلها بحفل زفاف.. كيف وقع نجم الأهلي في حب ملكة جمال مصر؟

بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تتويج سلمى الجابري وحصولها على لقب ملكة جمال مصر أثارت جدلا واسعا على السوشيال ميديا عن قصة حبها بلاعب الأهلي السابق بيكهام ..



حيث بدأت قصة حب سلمي وبيكهام منذ 2017 عندما قابلها في حفل زفاف اخد الأصدقاء المشتركين بينهما ، ولفتت انتباهه جمالها من اول نظرة ، وبدأ يجمع معلومات عنها ، وقام بمتابعتها علي انستجرام ، ومن هنا بدأت قصة الحب التي انتهت بان قام بيكهام بالتقدم لها وخطبتها ليتوج حبهما بالزواج وكان عمرها 17 عامًا بينما كان يبلغ هو من العمر 19 عامًا.

وولدت سلمي الجابري في عام 1999، وتبلغ من العمر 24 عاماً، وتخرجت من جامعة الأهرام الكندية، كلية الإعلام، وتعمل في مجال الإعلانات، خاصة إعلانات التجميل والشعر، ومتزوجة من لاعب كرة القدم أحمد رمضان بيكهام، مدافع نادي الأهلي سابقاً، ولاعب فريق سيراميكا حالياً، بعد قصة حب جمعتهما معاً منذ عام 2017، ولديهما طفلين زين وإميلي.

وقد عُرفت «الجابري» للجمهور منذ نحو 6 سنوات. بعد ارتباط اسمها بـ أحمد رمضان بيكهام، لاعب الأهلي المُعار لـ سيراميكا كليوباترا .. أنجبت سلمى من بيكهام طفلين هما «إيملي» و«زين».

وتعتبر أغنيتي «رسمك في خيالي» لمحمد حماقي، و«البخت» لـ ويجز هما من الأغاني المفضلة لهما.. ويدعم بيكهام زوجته لدخول مجال الإعلانات.



تخرجت سلمي الجابري من إعلام جامعة الأهرام الكندية، كما أقدمت على التقديم على الماجستير في القاهرة. وتستهدف أن تصبح مذيعة ، وتقوم الجابري بالرد على رسائل المعجبات، من خلال حساب بيكهام الشخصي، كنوع من أنواع الغيرة.