بعد وقف تصديره.. 10 فوائد لتناول البصل يوميا

يعد البصل من الخضروات التى لا غنى عنها فهو مكون أساسي في المطبخ لاحتوائه العديد من الفيتامينات مثل فيتامين سي، وهو عنصر غذائي يساهم في تنظيم صحة المناعة، وإنتاج الكولاجين، وإصلاح الأنسجة وامتصاص الحديد، ويعمل فيتامين سي أيضاً كمضاد قوي للأكسدة في جسم الإنسان، حيث يحمي الخلايا من التلف الذي تسببه الجزيئات غير المستقرة التي تسمى الجذور الحرة، كما يحتوي البصل على تركيز قوي ومهم لتقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، وعلى الرغم من غلاء أسعار البصل، واستخداماته الضرورية والعديدة من ألوانه واستهلاكه ،لذا نرصد في هذا التقرير فوائد تناول البصل يوميا،وفقاً لموقع Research Gate



فوائد تناول البصل يوميا:



وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 54 امرأة مصابة بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) أن تناول البصل يوميا النيء لمدة 8 أسابيع قلل من مستوى الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار لديهن.



يحتوي البصل على فركت أوليغوساكاريد، وهي مواد تعمل كمواد حيوية تمر عبر الأمعاء الدقيقة دون هضم إلى الأمعاء الغليظة لتغذي البكتيريا النافعة.

إن نقص بكتيريا الأمعاء الصحية قد يؤدي إلى مجموعة من الأمراض مثل مرض السكري وسرطان القولون والاكتئاب.

تناول 100 جرام من البصل ، يقلل من مستويات السكر في الدم بشكل كبير بعد 4 ساعات من تناوله.



يستخدم البصل لمنع تسوس الأسنان وعلاج التهابات الفم وذلك بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والتي تقضي على جراثيم الفم والحلق.



يساعد البصل المضاد للأكسدة الذي يحتوي على الكبريت وبروبيل ثلاثي سلفيد على تحسين وظائف التعلم والذاكرة. ،تعزيز قدرة الدماغ على تخزين المعلومات.



الحرص على تناول البصل إلى جانب نظام غذائي صحي غني بالخضروات، قد يقلل من فقدان العظام خصوصاً لدى النساء.

يحتوى البصل على الكربوهيدرات والألياف ومضادات الأكسدة، وأيضاً يحتوي البصل على العديد من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك،

فيتامين C، وهو مهم لوظيفة المناعة والحفاظ على الجلد والشعر.

يحتوي على حمض الفوليك، الضروري لنمو الخلايا والتمثيل الغذائي والمهم بشكل خاص للنساء الحوامل.

بالإضافة لفيتامين ب 6، الذي يشارك في تكوين خلايا الدم الحمراء.



يحتوي البصل على مركبات مضادة لأنواع معينة من السرطان، بما في ذلك سرطان المعدة والقولون والمستقيم.



يعمل البصل على تقليل الندبات الجراحية وتنعيم الجلد بفضل مضادات الأكسدة، تنعيم البشرة وإشراقها بفضل المواد الكيميائية النباتية،



مقاومة البكتيريا التي تسبب الالتهاب بفضل خصائصه المضادة للجراثيم، ويعمل على محاربة الفيروسات والفطريات نتيجة المواد المطهرة.



البصل غني بفيتامينات A و C، وكذلك الكيرسيتين الذي يعمل على الوقاية من إعتام عدسة العين خصوصا لدى مرضى السكر.



يحمي البصل من تدهور العظام ويزيد من كتلتها، خاصة عند النساء بعد سن اليأس.

يساعد تناول البصل على إنقاص الوزن، خاصةً حرق دهون البطن المتراكمه، التي يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات التمثيل الغذائي وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.