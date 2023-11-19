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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يعاني منها الكثيرون في الشتاء .. طرق طبيعية لطرد البلغم والتخلص منه

الوقاية من البلغم
الوقاية من البلغم

البلغم هو حالة مزعجة، يعاني منه الكثير من الاشخاص خصوصاً فى الشتاء ومع تغير الموسمتصيب الجهاز التنفسي، وتمثل مشكلة تؤرق الكثيرين خلال فصل الشتاء ..لذلك يبحث البعض عن طرق طبيعية وسريعة  لتسريع الشفاء وطرد البلغم..نرصدها وفقا لموقع Healthy today.


ما هو البلغم:
البلغم هو المخاط الذي يتم إنتاجه في داخل الجهاز التنفسي دون باقي أجزاء الجسم، وعادًة ما يخرج مع الكحة محملًا بالفيروسات والبكتيريا التي سببت المرض بالإضافة للخلايا المناعية المكافحة للمرض، وإذا كان المريض يعاني من الحساسية، فإن عليه تناول أدوية الحساسية بانتظام؛ لأنها تساعد بدورها على طرد البلغم.

طرق طبيعية لطرد البلغم:


المشروبات الدافئة:
تساهم المشروبات الساخنة على الحفاظ على رطوبة الجسم وتذويب وطرد البلغم بالتدريج ليخرج بكميات أكبر مع الكحة وليبدأ الجسم بالتخلص منه بشكل أسرع، من تناول السوائل الدافئة.


المكملات الغذائية:
تساعد هذه المكملات على تذويب البلغم، ومنها المكملات الغنية بخلاصات التوت البري حبوب الزنك.حبوب الجنسنج.مكملات عرق السوس..ولكن يجب استشارة الطبيب أولًا قبل تناول أي من هذه المكملات 
- استخدام محلول الماء والملح
يساعد المحلول الماء الملحي على طرد البلغم وتذويبها لغرغرة بماء وملح أو استنشاق بخاخ  لتتخلص من الرواسب


البرتقال:
يعد البرتقال أحد أنواع الفواكه الفعالة في طرد البلغم التي تساعد على التنفس بشكل جيد وتعالج نزلات البرد لإحتوائه على فيتامين سي، أيضاً وذلك لاحتواء  الأنزيمات القادرة على مكافحة أمراض الجهاز التنفسي المسببة للبلغم.


العسل:
يساعد العسل على مقاومة البكتيريا وبعض الأمراض، منها الكحة والبلغم.


البصل:
يساهم البصل في علاج طرد البلغم،ويحتوي على مضادات حيوية والتخلص من البكتريا والفطريات.

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