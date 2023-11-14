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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات في منزلك تدل على الحسد والعين

الحسد والعين
الحسد والعين

الحسد والعين من الأمور المزعجة والتي يترتب عليها القلق والتوتر وعدم الشعور بنعم الله عز وجل فالعين والحسد  تشكل خطرا على الإنسان والأسرة والبيت، فعلى المسلم أن يكون حريصا على بيته من شر الحسد والعين، وفى هذا الصدد نوضح  الإصابة بالحسد والسحر، بأنها لا تكون إلا بقضاء الله.


كما يُمكن أن تظهر علامات الحسد ، والعين على الشخص في كل من البدن ، والمال ، العيال ؛ وذلك باختلاف النعمة التي وقع عليها الحسد.


وبالرغم من الفارق الموجود بين العين ، الحسد إلا أنهما يحملان الأثر ذاته والحسد مذكور فى القرآن.

 

كما قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم: «لا تَحَاسَدُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلا يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ».


وعن عبد الله بن العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : “الْعَيْنُ حَقٌّ ، ولو كانَ شيءٌ سابَقَ القَدَرَ سَبَقَتْهُ العَيْنُ ، وإذا اسْتُغْسِلْتُمْ فاغْسِلُوا ” . حديث صحيح ورد في صحيح مسلم .

في هذا الحديث يُخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحة وجود العين ، وأنها تُصيب الإنسان ، وفيما يلي نعرض علامات الحسد .

 

علامات الحسد في المنزل :


إذا وجد حشرات زاحفة كثيرة وبصورة منتشرة في بيتك مثل النمل أو الديدان أو الصراصير فهي من علامات الحسد.


إذا شعرت برائحة كريهة في بيتك دون سبب وتكرر الأمر، فهي إشارة إلى إصابة منزلك بالحسد سواء من الأقارب أو الغرباء.


كثرة الإصابة بالمرض: إذا كان بيتك مُصاب بالحسد فتجد أن أفراد عائلتك دائمًا ما يمرون بمشاكل صحية سواء جسدية أو نفسية ومهما تناولوا من عقاقير لا تجدي نفعًا.

الحسد هو مرض من أمراض النفس سببه عدم القناعة والرضا بما قسمه الله عز وجل.

عدم وجود الهدوء ، والاستقرار في المنزل ، وعدم الهناء والراحة ، وحدوث الكثير من المشاكل والمشاحنات على أهون الأسباب .

تغير أسلوب الحديث بين أفراد الأسرة ، وعدم الاتفاق في معظم الأمور .

وجود المشاكل الدائمة بين جميع الأفراد .
وجود حالة دائمة من الضيق ، و الحزن ، وصعوبة الفرحة .

يُصاب  الشخص المحسود بالخمول الدائم ، والكسل الشديد ، والضعف ، و الأوجاع ، وقلة الشهية

عدم الشعور بالسعادة بالرغم من وجود الكثير من الأشياء التي تُسبب لهم السعادة .

رغبة أفراد الأسرة الدائمة في الانعزال وعدم الحديث . وهي اشارة على الحسد بين الزوجين .

عدم وجود استمتاع في أي وقت في اليوم ، وسيطرة الحزن ، واليأس ، والإحباط على جميع الأفراد .

إصابة أفراد الأسرة ببعض الأعراض المزعجة التي لا تزول كالصداع ، وبعض الأمراض الأخرى ، وعدم معالجتها بالرغم من تناول العلاجات اللازمة.

الحسد والعين العين الحسد الانسان الأسرة القلق التوتر الصداع الأصابة بأمراض

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