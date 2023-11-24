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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد.. حظك اليوم الجمعة 24-11-2023 .. ابتكر أفكارا بديلة

الابراج
الابراج

الحنان من الصفات المعروفة عن مولود برج الأسد، بالإضافة إلى امتلاكه عاطفة جياشة تجعله يحتوى كل من حوله بالحب الصادق، كما يتمتع بالمزيد من الثقة بالنفس التى تصل لحد الغرور.

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برج الجوزاء.. حظك اليوم الجمعة 24-11-2023.. حاول أن تسير على نفس الخطى


برج الأسد في حظك  الجمعة 24-11-2023


يسعى مولود برج الأسد دائماً للحصول على كل شىء مختلف ومميز، فهو يعمل من أجل إسعاد نفسه، وإثبات أنه قائد قوى ومسيطر وناجح حتى يستطيع أن يوفر لنفسه ولعائلته السعادة والراحة، وعدم الشعور بالمشقة.
مشاهير برج الأسد
ومن مشاهير برج الأسد منه شلبي وتامر حسني، وفي إطار هذا السياق يقدم صدى البلد، توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد مهنيا وعاطفيا وصحيا وماليا.

حظك اليوم برج الاسد على الصعيد المهني
صل إلى مكتبك مبكرا حيث تنتظرك المسئوليات الجديدة، قد لا يكون بعض الرؤساء سعداء بأدائك وسيشيرون إليك فى اجتماعات اليوم، كن مستعدا لمواجهتها، وابتكر أفكارا بديلة ومبتكرة تساعدك على التعامل مع هذه الأزمة، وقد يجد الباحثون عن عمل وظائف جيدة.
برج الاسد اليوم ماليا
برج الأسد اليوم تشعر بالاستقرار المالي لكن لا تدع ذلك يمنعك من توخي الحذر في إنفاقك، وراقب المكاسب وركز على أهدافك المالية طويلة المدى ، تجنب القيام بأي عمليات شراء متهورة واستثمر أموالك بحكمة ، هذا اليوم مناسب لإلقاء نظرة فاحصة على ميزانيتك وإجراء أي تعديلات ضرورية.
برج الأسد حظك اليوم عاطفيا
سيعود برج الأسد إلى علاقة عاطفية قديمة، حيث سيتم حل النزاعات مع الحبيب السابق، واقضى المزيد من الوقت معه لتقوى علاقتك به ولا تدع غرورك يضر بالعلاقة، أما بالنسبة للعزباء متوقع أن يقعون فى الحب اليوم وتحظى بعض العلاقات أيضاً بموافقة الوالدين.
برج الأسد اليوم صحيا
صحتك فى حالة جيدة، فلن تزعجك أى مشكلة طبية، كما أنك تحافظ على تحقيق التوازن بين حياتك الشخصية والمهنية، مما جعلك تشعر بالراحة وتتخلص من القلق والتوتر.
برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
كُن سعيداً فى علاقتك بشريك حياتك الفترة المقبلة، ولا تعامله بغرور حتى تجعل علاقتكما مثمرة، كما عليك التفكير جيداً قبل اتخاذ أى قرار خاص بشئونك المالية.

يوم الحظ: الأحد
لون الحظ: ذهبي
رقم الحظ: 19
التوافق اليومي لبرج الأسد
أكثر الأبراج توافق اليوم معك: برج السرطان ، برج الجدي
أقل الأبراج توافق اليوم: الحمل ، الميزان

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