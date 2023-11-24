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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معاك هنكمل المشوار..مؤتمر حاشد في الصالة المغطاة بشرم الشيخ لدعم الرئيس السيسي

مؤتمر دعم الرئيس
مؤتمر دعم الرئيس

نظم حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء موتمر شعبي حاشد  لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك بحضور مشايخ وعواقل البدو في كل مدن جنوب سيناء .
 

وحمل الحاضرين لافتات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي وإعلام مصر تحت رعاية  النائب جيفارا الجافي امين حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء وياسر عرفات امين تنظيم حزب مستقبل وطن وقيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة وحضور اعضاء مجلس النواب النائب سليمان عطالمؤتمروي والنائب علي عطوة والنائب حميد بريك 
 

ضم المؤتمر جميع فئات  أهالي جنوب سيناء وقال  ياسر عرفات امين التنظيم بحزب مستقبل وطن بجنوب سيناء : أن وجودنا اليوم هو تأييد للقيادة السياسية الرشيدة  نقول له نعم والذى جعل الشعب بعيش بإستقلال نقول له نعم لانه  لم يفرق بين الكنيسة والازهر نقوله نعم لما قام به بالتنمية على أرض الجمهورية .


وتحدث الشيخ مصطفي زيادة ممثل الأزهر أن الوطن أمانة والعمل على أمانته واجب ومطلوب مطلب شرعى لكل إنسان أن يعيش بأمان وتمر البلاد بظروف استثنائية والدعم الكامل لقيادة الدولة لتحقيق الأمن والأمان وقال القس  نبيل رمزى  جنوب سيناء ممثل الكنيسة نقدم الشكر لكل من قام بتنظيم هذا المؤتمر وذلك لتحقيق هدف واضح وهو تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشيرا  إلي أن اليوم هو توعيه لابناء الوطن وذلك لاستقرار هذا البلد حتى يستمر الأمن والسلام ومجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي فى مجالات عديدة من الناحية القضاء على الإرهاب و إستقرار الحياة ومن الناحية الصحية ومبادرة 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأورام السرطانية والكشف عن الأمراض الوراثية وغيرها من الدعم الكامل للقطاع الصحى، لافتا   أن الرئيس السيسي أهتم ببناء وتطوير الكنائس ودور العبادة .


وتم عرض فيلم تسجيلى تحت عنوان سيناء نبض الوطن  سرد فيه البطولات والتنمية التى تمت على أرض سيناء.
 

حضر المؤتمر مديرى مديرية الأوقاف والمياه والصرف الصحي والتعليم والازهر والشباب والرياضة ورجال الأزهر الشريف ورجال  الكنيسة والشباب المتطوع من بعض الأحزاب السياسية وطلبة وطالبات مدينة شرم الشيخ وشباب الفنادق والقري السياحية.


وتحدث الشيخ ابراهيم  سالم شيخ مشايخ جنوب سيناء قائلا  نحن في بلد السلام بلد الامن والامان ونشكر الرئيس السيسي علي ما قام به في تنمية سيناء، وأنه لن يفرط  في شبر من أرض سيناء.

 وقال النائب  علي عطوة : نشكر الرئيس  لاهتمامه بالمرأة لأنها تقلدت  مناصب سياسية وزارية ودخلت  مجلس النواب ونشكره علي الأمن والأمان .


وقال النائب حميد  ابو بريك عضو مجلس النواب  نشكر الرئيس لإنشاء  جامعات ومدارس بجنوب سيناء وكثير من المشروعات التنموية علي أرض الفيروز .

مؤتمر دعم الرئيس

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جنوب سيناء شرم الشيخ مؤتمر دعم الرئيس السيسي البدو

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