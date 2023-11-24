انتبهوا من آخر الليل.. مقطع فيديو يحبس الأنفاس لعشاق الطبيعة.. شاهد

أثار مقطع فيديو تداوله على نطاق واسع على تطبيق تويتر الكثير من الجدل فهو يحمل تنبيه لعشاق الطبيعة والتخييم، وقد تم تناقل الفيديو على نطاق واسع لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك في المملكة السعودية

وقد وثق مقطع الفيديو ظهور ذئب وهو يقترب يقترب من خيمة في الليل، فقد كان يقوم بمحاولة السير ببطء وبعناية، فقد بدا في مقطع الفيديو وأنه يقوم بالبحث عن شيء ما.

في نهاية الفيديو، قد حذّر الشخص الذي التقط الفيديو أهل المكاشيت من الذئاب، وخاصة في آخر الليل”.

وقد توالت التعليقات على المقطع، ليؤكدا بعض المتابعين أنه يجب محاولة الحذر من التخييم في الليل وذلك بسبب الذئاب والتي قد تهاجم المخيّمين، فيما قد أشار آخرون إلى أن الذئب لا تقوم بالتسبب في أذى للبشر وبالتالي فلا مبرر للخوف منه.