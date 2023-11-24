تحرير 899 محضرا تموينيا بدمياط

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، خلال النصف الأول من شهر نوفمبر بتحرير عدد 899 محضرا تموينيا متنوعا في كافة المناحي التموينية منها 118مخالفة خبز يستحق عنها فروق أسعار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وتم ضبط 3 محاضر تصرف في الدقيق البلدي المدعم لبيعه في السوق السوداء كما تم تحرير 781محضر في الرقابة التجارية علي الأسواق منها 380 محضر عدم إعلان عن الأسعار في مكان ظاهر للجمهور وعدد 26محضر في غش اللحوم وعدد 19محضر بيع بأزيد وعدد 6محاضر بدون ترخيص وعدد 253محضر عدم وجود شهادة صحية وعدد 6محاضر عدم إعلان عن وجود مخرن ( بغرض التهرب ) كما تم تحرير عدد 13محاضر ضد البدالين التموينين وعدد 18محاضر في مجال الغاز يستحق عنها فروق أسعار لصالح الهيئة العامة للبترول .

كما تم سحب 13 عينة من المطاحن - وتم تحرير عدد 11 محضر غش تجاري في هذا المجال .

واشارت المديرية في بيان صادر عنها، انها لا تدخر جهداً في تكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية علي كافة المنشآت التموينية والأسواق بصفة عامة لضمان وصول الدعم لمستحقية وحماية المستهلك .

ياتى ذلك في إطار دور المديرية في الرقابة علي الأسواق والمحلات العامة والمنشآت التموينية بنطاق المحافظة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لضمان وصول الدعم لمستحقيه والرقابة علي الأسعار ومكافحة الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر وضبط المخالفات التموينية والتجارية وفي إطار قيام المديرية بدورها المنوط بها لحماية المستهلك والحفاظ علي حقوق المواطن

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