عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان: نفذنا 87 عمارة بمشروع جنة في دمياط الجديدة

مدينة دمياط الجديدة
مدينة دمياط الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يتم حاليا تنفيذ الأعمال الأخيرة بمشروع "جنة" بمدينة دمياط الجديدة بإجمالي 87 عمارة، مشيرا إلى أن هناك توجيهات لرئيس جهاز المدينة، بالمتابعة المستمرة، والاهتمام بجودة التنفيذ. 

 

  وتنفيذا لهذه التوجيهات، تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز ومديرو التنفيذ، مناطق مشروع الإسكان الفاخر " جنة " بالحى السادس، ومنها موقع 28 عمارة بالمجاورة 34، لمتابعة تنفيذ الأعمال الأخيرة بالمشروع.

نائب وزير الإسكان يتابع مشروع الصرف الصحى المتكامل بقرى محافظة الأقصر

نشاط وزير الإسكان.. ملاقاة وزير التجارة السعودية.. متابعة تنفيذ مشروعات العاصمة مع الشركة الصينية.. ومباحثات مع رئيس بنك الاستثمار الأوروبي

وخلال الجولة، أوضح المهندس محمد خلف الله، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال الطرق والمشَّايات، وأعمدة الإنارة، والتجهيز لأعمال الزراعة، والمسطحات الخضراء، موجهاً  بالالتزام التام بجودة التنفيذ للأعمال، طبقاً للمواصفات والبرنامج الزمنى للمشروع.

وانتقل رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، ومرافقوه، لتفقد موقع 59 عمارة بمشروع "جنة" بالمجاورة 33، والتى تم الانتهاء بها من أعمال تنسيق الموقع، والتخطيط للطرق الداخلية، مشدداً على جهاز الإشراف بالحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال، والمتابعة اليومية لأعمال الرى، والصيانة للمزروعات، والمسطحات الخضراء.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس محمد خلف الله، ومسئولو الجهاز، محطة تنقية مياه الشرب،  والتى تعمل  بطاقة ١٧٢ ألف م٣/يوم المغذية للمدينة، وميناء دمياط،  وكذا تفقد المأخذ المغذى للمحطة من نهر النيل.

وخلال الجولة، أكد " خلف الله " مواصلة اتخاذ الإجراءات التى من شأنها تقديم الخدمة بأعلى كفاءة لعناصر المنظومة بالمحطة، وكذلك أعمال رفع الكفاءة للمرحلة الأولى، وأعمال الصيانة الدورية للمأخذ، والتأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للبرنامج الزمنى لتحقيق الاستفادة من كامل قدرة المحطة، لخدمة التوسعات الحالية والمستقبلية للمدينة.

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اخبار مصر مدينة دمياط الجديدة مال واعمال Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

رسميًا الآن| سعر الدولار بالبنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

ادعوله بالرحمة.. شريف رمزى يعلن وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

6 بنود.. حماس تنشر التفاصيل الكاملة لاتفاقية الهدنة وتبادل الأسرى مع الاحتلال

مفاجأة سارة تسعد ملايين المصريين.. الإعلان عن كشف ضخم من الغاز الطبيعي

السجائر تصدم الملايين| أسباب نقص المعروض منها.. وهذه أسعارها في الأسواق

الأهلي أم الدوري السعودي.. القصة الكاملة للعروض الرسمية لشراء أحمد فتوح

موضوعات متعلقة

الإسكان وممثلو بنك التنمية الأفريقي يتفقدون مشروعات الصرف الصحى في الأقصر

ترشيحاتنا

ماكرون: ينبغي للهدنة الإنسانية المعلنة أن تتيح إدخال المواد الإغاثية لسكان غزة

وزير التجارة: لدينا توجه سياسي لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الخليج العربي

الهلال الأحمر الفلسطيني: وصول 14 سيارة إسعاف تابعة لنا لإجلاء مرضى ومصابي مستشفى الشفاء

سنتين في غيبوبة| تفاصيل وفاة شقيق شريف رمزي قبل الزواج.. وأزمته الصحية

رئيس الوزراء: نهتم بملف الصناعة ونشجع القطاع الخاص لقيادة نمو الاقتصاد

صحف السعودية.. هدنة في غزة بجهود مصرية و قطرية و فرنسا تأمل في إطلاق سراح مواطنيها الرهائن لدى حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إسرائيل ترضخ والمقاومة تنتصر| الهدنة خلال ساعات وبشروط حـ. ماس.. تفاصيل

محفزات تزيد من نوبات مرض الذئبة.. احترس منها

أسباب غير متوقعة لكسل الغدة الدرقية.. احذرها

بسبب المناخ والتكاليف| الأرز يعاود الارتفاع.. الكيلو بكام دلوقتي

فيديو

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟| فيديو جراف

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ