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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب وزير الإسكان يتابع مشروع الصرف الصحى المتكامل بقرى محافظة الأقصر

نائب وزير الإسكان
نائب وزير الإسكان يتابع مشروع الصرف الصحى المتكامل بقرى محاف

استقبل اللواء مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر،  اليوم، الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والوفد المرافق الذي ضم ممثلين عن بنك التنمية الأفريقي، ووزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في بعض المناطق الريفية في صعيد مصر بالأقصر، والتي تشمل عدد 10 قرى بمدينتي إسنا والطود، وتنفذه الدولة بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية.

واستعرض الاجتماع الموسع الخطوات التنفيذية والأعمال الجارية، لمراحل التنفيذ بالمشروع الذي سيخدم عدد 8 قرى بمركز إسنا وهي قرى: (كيمان المطاعنة - أصفون - طفنيس- الغريرة - الشغب - الدبابية - المعلا – توماس 3)، وعدد 2 قرية بمركز الطود وهي: (العديسات بحري ـ العديسات قبلي)، حيث يتم تمويل المشروع عن طريق البنك الإفريقي للتنمية، ويخدم حوالي 162 ألف نسمة بهذه القرى.

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كما عرض فريق العمل لوحدة المشروع مراحل التنفيذ وما تحقق منها، كما تم عرض الأعمال الجارية  والخطوات المستقبليه للمشروع.

وفى كلمته أكد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان أن الوزارة تدعم الكوادر الشابه التى أظهرت حرصها على تحقيق نسب التنفيذ المطلوبه خلال المرحلة السابقه وحرصهم على نجاح المشروع لخدمة أهالى قرى محافظة الأقصر

وحضر اللقاء كل من الدكتور ياسر علوان، والمهندسة غادة مصطفى وابراهيم حميد، وفيصل بـن لطيف، والمهندس صموئيل كامارا ممثلي بنك التنمية الأفريقي، والمهندس محمد معوض نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات PMU، والمهندسة ريهـام حلمى، وأحمد علي، والمهندس عـزت الصياد المنسق العام لمشروع بنك التنمية الأفريقي بالشركة القابضة، وإبراهيم حسن، ومحمد حسنى، من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

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