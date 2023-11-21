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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مصنع سكر أرمنت ينظم الحفل السنوى لتكريم أوائل زراع القصب فى الأقصر

مصنع سكر أرمنت ينظم
مصنع سكر أرمنت ينظم الحفل السنوى لتكريم أوائل زراع للقصب

نظم مصنع سكر أرمنت بقيادة الكيميائي إسماعيل حسين فؤاد رئيس قطاعات مصانع سكر أرمنت، الاحتفالية السنوية لتكريم أوائل وكبار المزارعين والموردين لمحصول قصب السكر خلال الموسم الماضي، وذلك خلال التجهيز و الاستعداد لموسم قصب السكر بالموسم الجديد الذي ينطلق نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وحضر فعاليات الإحتفال السنوي لتكريم أوائل الزراع عن موسم 2022-2023 بمصانع سكر أرمنت، اللواء عصام الدين البديوي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، والدكتور إبراهيم دردير عبدالله العضو المنتدب الفني للصناعات التحويلية، والكيميائي صلاح عمر علي  العضو المنتدب الفني لمصانع السكر، وياسر نوير رئيس قطاع مكتب رئيس الشركة، والمهندس طارق سعد أمين رئيس قطاعات الإنتاج الزراعى.

وخلال فعاليات الإحتفالية أكد اللواء عصام الدين البديوي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، على عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات خلال الفترة الماضية مع جمعية مستثمري قصب السكر والمزارعين لمناقشة دعمهم بكافة السبل المتاحة لإنجاح الموسم المقبل لتوريد القصب، وكذلك العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لزيادة رقعة الأرض المزروعة بمحصول القصب حول مصر بأكملها، وتم فتح باب الحوار والمناقشة مع زراع القصب، وتمت مناقشة أهم المشاكل التي تواجههم للوصول لأفضل الحلول المناسبة لهذه المشكلات التى تواجه المزارعين.

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وفى نهاية الحفل تم تكريم عدد من أوائل مزارعي القصب بزمام جميع المناطق الزراعيه التابعة لمصنع أرمنت، وتم تكريم الهيئات الخارجية ممثلة في المهندس رفعت محمد مدير عام مديرية الزراعة بالأقصر، والمهندس أحمد حفني مدير عام الإصلاح الزراعي بالأقصر، والمهندس تركي لطفي مدير جمعيه وادي حلفا، وتم تقديم درع الشركة للحاج عادل حرزالله نقيب الفلاحين بمحافظة الأقصر.

وتم تكريم المزارع الأول على مستوى المصنع عبدالباقي أبوالفضل صاحب أعلي إنتاجية للفدان بإجمالى 55 طن و800 كيلو، وتكريم أفضل مندوب زراعي لهذا العام خالد يس، وتكريم أفضل مهندس زراعي لهذا العام وهو المهندس خالد توفيق.

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