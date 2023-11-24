برلمانية: موقف مصر مشرف في تعاملها مع القضية الفلسطينية.. شاهد

قالت هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية تعاملت بعقل وحكمة تجاة الأحداث خلال الأيام الماضية، وذلك ليس دليل على ضعف الدولة.



وأضافت هيام الطباخ، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، أن الموقف المصري تجاة القضية الفلسطينية كان واضحا منذ البداية، حيث رفضت مصر بشكل كامل فكرة تهجير الفلسطينيين.

ولفتت إلى أن مصر اتخذت إجراءات وتدابير كبيرة منذ بداية الأزمة وحتى الآن تجاة القضية الفلسطينية، حيث عملت مصر على تغيير الرؤية الدولية تجاة الدولة الفلسطينية.

وأكدت على أن موقف القيادة السياسية والرئيس السيسي كان مشرفا للغاية، ونحن دولة أفعال وليس أقوال.