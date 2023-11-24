بخصر منحوت.. هدى الأتربي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة هدى الأتربي، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، بمجموعه من الصور لها من احدث ظهور لها .

وتألقت هدى الأتربي، بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية توب باللون باللون الأسود اللامع كشف عن خصرها المنحوت و اناقتها و نسقت معه حقيبة باللون سوداء وبنطلون جينز.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وتتميز هدى الأتربي، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هدى، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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