بملابس ملفتة.. منة فضالي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة منة فضالى، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام ، بمجموعة من الصور لها من أحدث ظهور لها.

وتألقت منة فضالى، باطلالة انيقة ومميزة مرتدية جاكيت جينز قصير.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.



وتتميز منة فضالى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد منة فضالى، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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