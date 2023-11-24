عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس ملفتة.. منة فضالي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

صدى البلد

شاركت الفنانة منة فضالى، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام ، بمجموعة من الصور لها من أحدث ظهور لها.

وتألقت منة فضالى، باطلالة انيقة ومميزة مرتدية جاكيت جينز قصير.


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.
 

وتتميز منة فضالى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد منة فضالى،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

IMG_3394
IMG_3394

IMG_3396
IMG_3396
IMG_3395
IMG_3395
IMG_3394
IMG_3394
الفنانة منه فضالى الفنانة منة فضال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة النقد الأجنبي.. قرار حكومي جديد بشأن الدولار وبيع العقارات

انتهى بشكل رسمي.. هذا هو مصير فتوح مع الزمالك

بيضة فاسدة .. تصريح صادم من زميل محمد صلاح

كسر حاجز الـ 3000.. تطورات غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21

بنطلون شمس الكويتية يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

الأهلي يختار بديلا أجنبيا لـ علي معلول.. تفاصيل

عاجل| توتر في محيط سجن عوفر بعد إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين

بعد الطلاق.. زوجة هشام ربيع تغيظ بوسي بهذه الصور

موضوعات متعلقة

لأشهى أطباق الفطور.. طريقة عمل البيض بالبسطرمة

ماذا يحدث للرضع عند تناول اليانسون؟

لمرضى السكر.. الجوافة تحميك من أمراض خطيرة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الحمام؟

طريقة عمل المكرونة الوايت صوص

تعرف على فوائد القرنفل للشعر

رمز الأناقة والشياكة.. استوحي إطلالتك الشتوية من ياسمين صبري

بالمخطط.. منة فضالى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

ترشيحاتنا

الجفاف يضرب إثيوبيا أمام فيضانات شرق أفريقيا

لدعمه أهل غزة.. القبض على اللاعب يوسف عطال في فرنسا واتهامه بالإرهاب

معاهم بقيت أفضل .. تصريحات نارية من محمد صلاح قبل لقاء مانشستر سيتي

أول تعليق لجيش الاحتلال الإسرائيلى على الإفراج عن الأسرى من غزة

مسئول إسرائيلي : بايدن ضغط على نتنياهو ليقبل بصفقة الأسرى

مشاهد حصرية لنقل الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. منة فضالي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

بعد تصدرها التريند .. أسباب إصابة صفية العمرية بـ العصب السابع

عقد قران المطربة نهال نبيل بحضور الأهل والأصدقاء

مفاجأة في أسعار الدواجن بعد مقاطعة مطاعم شهيرة بسبب فلسطين

فيديو

هل ينتقل إلى الأهلي.. فتوح يشعل السوشيال ميديا مع كهربا وإمام عاشور/فيديوجراف

هل تستمر أزمة أسعار السكر؟.. تحرك حكومي عاجل.. فيديو

مفاجأة بعيار 21.. الذهب يواصل الارتفاع

استهتار.. ماذا فعل سائق السيارة النقل المتسبب في انهيار كوبري عرابي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ