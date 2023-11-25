ماذا يحدث للجسم عند تناول الملوخية؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الملوخية.



1 علاج الجلد الجاف :

وهذا يفسر لماذا ينصح بالملوخية للأشخاص الذين يعانون من الصدفية

وتنشط الجلد لأحتوائها على فيتامين B1

2 علاج حب الشباب :

فيتامين (أ) في الملوخية يساعد على محاربة حب الشباب ويعمل أيضا على إعادة بناء الأنسجة التالفة ، وبالتالي التقليل من الندوب التي خلفها حب الشباب

3 المضادة للشيخوخة :

فيتامين C في الخضار يساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين التي تحافظ على بشرتك نضرة و هو أيضا أحد مضادات الأكسدة القوية التي تدمر الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب الشيخوخة المبكرة للجلد

4 جيدة لصحة البصر :

فيتامين (أ) في الخضار يعزز صحة البصر

5 صحي الهضم :

محتوى الألياف العالية في الملوخية يساعد على الحفاظ على الجهاز الهضمي صحية من خلال تشجيع حركات الأمعاء العادية . إذا كنت تعاني من الإمساك

6 الفوائد الصحية الأخرى :

– يمنع ظهور مرض السكري

– يمنع أمراض القلب ومستويات الكولسترول

– يساعد على تنظيم ضغط الدم

– يمنع الأعراض التي تسبب الربو ونزلات البرد والانفلونزا

– يمكن محاربة الالتهابات البكتيرية المقاومة للأدوية

– يخفف من أعراض القلق والاكتئاب والتوتر

– يمكن تنظيم فترات الحيض في النساء

القيمة الغذائية للملوخية عالية جداً ، فهي تحتوي على العناصر الغذائية التالية :

– كاروتين بيتا

– الكالسيوم

– فيتامين B1 (الثيامين)

– فيتامين B2 (ريبوفلافين)

– النياسين

– فيتامين C

– فيتامين E

– بوتاسيوم

– حديد

– الألياف الغذائية

– حمض الفوليك ، وغالبا ما ينصح للنساء الحوامل