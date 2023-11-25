ماذا يحدث للجسم عند تناول الملوخية؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الملوخية.
1 علاج الجلد الجاف :
وهذا يفسر لماذا ينصح بالملوخية للأشخاص الذين يعانون من الصدفية
وتنشط الجلد لأحتوائها على فيتامين B1
2 علاج حب الشباب :
فيتامين (أ) في الملوخية يساعد على محاربة حب الشباب ويعمل أيضا على إعادة بناء الأنسجة التالفة ، وبالتالي التقليل من الندوب التي خلفها حب الشباب
3 المضادة للشيخوخة :
فيتامين C في الخضار يساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين التي تحافظ على بشرتك نضرة و هو أيضا أحد مضادات الأكسدة القوية التي تدمر الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب الشيخوخة المبكرة للجلد
4 جيدة لصحة البصر :
فيتامين (أ) في الخضار يعزز صحة البصر
5 صحي الهضم :
محتوى الألياف العالية في الملوخية يساعد على الحفاظ على الجهاز الهضمي صحية من خلال تشجيع حركات الأمعاء العادية . إذا كنت تعاني من الإمساك
6 الفوائد الصحية الأخرى :
– يمنع ظهور مرض السكري
– يمنع أمراض القلب ومستويات الكولسترول
– يساعد على تنظيم ضغط الدم
– يمنع الأعراض التي تسبب الربو ونزلات البرد والانفلونزا
– يمكن محاربة الالتهابات البكتيرية المقاومة للأدوية
– يخفف من أعراض القلق والاكتئاب والتوتر
– يمكن تنظيم فترات الحيض في النساء
القيمة الغذائية للملوخية عالية جداً ، فهي تحتوي على العناصر الغذائية التالية :
– كاروتين بيتا
– الكالسيوم
– فيتامين B1 (الثيامين)
– فيتامين B2 (ريبوفلافين)
– النياسين
– فيتامين C
– فيتامين E
– بوتاسيوم
– حديد
– الألياف الغذائية
– حمض الفوليك ، وغالبا ما ينصح للنساء الحوامل