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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الملوخية؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الملوخية.


1 علاج الجلد الجاف :
وهذا يفسر لماذا ينصح بالملوخية للأشخاص الذين يعانون من الصدفية
وتنشط الجلد لأحتوائها على فيتامين B1 
2 علاج حب الشباب :
فيتامين (أ) في الملوخية يساعد على محاربة حب الشباب ويعمل أيضا على إعادة بناء الأنسجة التالفة ، وبالتالي التقليل من الندوب التي خلفها حب الشباب
3 المضادة للشيخوخة :
فيتامين C في الخضار يساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين التي تحافظ على بشرتك نضرة و هو أيضا أحد مضادات الأكسدة القوية التي تدمر الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب الشيخوخة المبكرة للجلد
4 جيدة لصحة البصر :
فيتامين (أ) في الخضار يعزز صحة البصر
5 صحي الهضم :
محتوى الألياف العالية في الملوخية يساعد على الحفاظ على الجهاز الهضمي صحية من خلال تشجيع حركات الأمعاء العادية . إذا كنت تعاني من الإمساك
6 الفوائد الصحية الأخرى :
– يمنع ظهور مرض السكري
– يمنع أمراض القلب ومستويات الكولسترول
– يساعد على تنظيم ضغط الدم
– يمنع الأعراض التي تسبب الربو ونزلات البرد والانفلونزا
– يمكن محاربة الالتهابات البكتيرية المقاومة للأدوية
– يخفف من أعراض القلق والاكتئاب والتوتر
– يمكن تنظيم فترات الحيض في النساء
القيمة الغذائية للملوخية عالية جداً ، فهي تحتوي على العناصر الغذائية التالية :
– كاروتين بيتا
– الكالسيوم
– فيتامين B1 (الثيامين)
– فيتامين B2 (ريبوفلافين)
– النياسين
– فيتامين C
– فيتامين E
– بوتاسيوم
– حديد
– الألياف الغذائية
– حمض الفوليك ، وغالبا ما ينصح للنساء الحوامل

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